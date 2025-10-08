El exgobernador misionero eligió el living digital de Tomás Rebord, el programa más visto del país, para desplegar su discurso de campaña. Una charla donde la política volvió a buscar visibilidad.

La política misionera encontró su lugar en la vidriera nacional. El exgobernador Óscar Herrera Ahuad, candidato a diputado por el Frente Renovador de la Concordia, se sentó frente a Tomás Rebord en «Hay Algo Ahí», el streaming más popular del momento, donde la política y el entretenimiento se mezclan con el timing preciso de las redes.

Y aunque el tono de la charla fue amable, la movida dejó un mensaje claro: cuando la campaña busca cámara, no hay mejor foco que el de Blender.

Del despacho a la cámara

Con su estilo pausado y un discurso medido, Herrera Ahuad habló de federalismo, de la yerba mate, de las economías regionales y del impacto de la «motosierra» económica.

Nada que no haya dicho antes… salvo que esta vez, lo dijo ante uno de los públicos más grandes del país, el de Rebord, que acumula cientos de miles de vistas por episodio y se convirtió en una parada obligada para candidatos de todas las corrientes.

En medio de su repaso sobre la crisis, soltó una frase que lo humanizó —y que incomodó a los que miran la política desde lejos:

«La gente no está enojada con la política. Está cansada de que no la escuchen». Una sentencia sencilla, pero certera.

La visibilidad también se gestiona

En tiempos donde los espacios mediáticos se transformaron en escenarios políticos, el candidato aprovechó la vitrina para mostrarse como un dirigente moderado, con discurso federal y tono conciliador. Y mientras los titulares se concentraban en la yerba y el INYM, lo que realmente circuló fue otra cosa: la imagen de un político que entendió dónde está hoy la audiencia.

Para el público misionero, la aparición fue un guiño: «estamos en el radar nacional».

Para los analistas, una jugada estratégica —y calculada— en el tablero de la visibilidad digital.