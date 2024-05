En el marco del Congreso Buenos Aires del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el ministro de Economía, Luis Caputo, habló sobre el escenario económico que afronta la Argentina, las reformas que lleva a cabo el presidente Javier Milei y la percepción que tiene la sociedad al respecto. Para el expresidente del Banco Central durante la gestión Macri, «la gente aguanta» las decisiones del Gobierno porque «entendió». También habló sobre una recuperación en «V».

«Cambió la sociedad porque hubo un presidente que primero tenía un diagnóstico correcto y después explicó hasta el cansancio que era lo que había que hacer y cómo había que hacerlo. La diferencia es esa. En el pasado estaba esto de que no había que explicarle tanto a la gente. Ahora es todo lo contrario», destacó. y reivindicó: «Lo que hicimos nosotros no se hizo en 100 años porque era difícil que la sociedad lo aguante. Hoy la gente dice que puede aguantar».

Durante su exposición, y en línea con lo dicho por Presidente en Cicyp, el titular del Palacio de Hacienda volvió a negar la existencia de un atraso cambiario . «La economía puede ser vista desde perspectivas diferentes. El disenso es bienvenido. Pero yo no suscribo a ningún párrafo que diga que existe atraso cambiario. Estoy 100% con el Presidente». Tildó de «absurdas» las comparaciones entre el tipo de cambio durante la gestión de Alberto Fernández y la actual.

Luego, respecto de la salida del cepo, Caputo aclaró que dicha meta «no tiene una fecha». «Siempre pensamos que se tenían que cumplir cuatro cosas: el ancla fiscal, normalizar el flujo y el stock, y mantener una relación razonable entre reservas internacionales y pasivo remunerado. Entonces, de esas cuatro cosas, la realidad es que estamos lejísimos. Uno no pasa de populismo a liberalismo en una línea recta. Es una estupidez», explicó el titular de la cartera de Economía.

Respondió además a las críticas por la determinación del oficialismo de no quitar restricciones: «Nos dicen que no sacamos el cepo del día uno. Si no sacamos el cepo del día uno, hubiera sido un desastre. Si lo sacáramos hoy sería inapropiado. Pasamos de calamidad a inapropiado”. “El equilibrio fiscal está. Pero la normalización de los flujos y el stock está al 75%. La cuarta, que son las reservas internacionales y el pasivo remunerado, es en la que estamos más lejos. La idea, como dije en varias oportunidades, es hacer esto sin sobresaltos. Si hubiese un nuevo programa de desembolso con el Fondo, estaríamos mejor», cerró.

Más adelante, Caputo se prestó a hablar sobre la recuperación economía y dijo «claramente» ver una «V». «Yo soy super optimista. Veo una V. Ya hay indicios de recuperación claros. Se están recuperando las jubilaciones. Las asignaciones las hemos subido a un 208% con una inflación desde diciembre a hoy de 118%. Los salarios se están recuperando. De enero a hoy, el salario privado recuperó. Y en la medida que sigamos bajando la inflación, todo va a mejorar».

Fuente: La Nación