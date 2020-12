Lo manifestó Margarita Torres (43), de Oberá, tras recibir el premio como ganadora del programa “Desafío Confort” (Sorteo N° 46 del 1 de diciembre). La mujer recibió al equipo de IPLyC Social en su casa del barrio San Miguel, donde desde hace trece años reside junto a su familia.

“Estoy muy contenta. Gracias a Dios, este es el premio más grande de mi vida. Me vino muy bien. Mi marido siempre quería una tele, y ahora recibimos una, además de una mesa, una pava eléctrica”, dijo Torres, quien es madre de seis hijos, que hasta hace poco se dedicaba a la venta de frutas junto a su esposo, pero que ahora está desocupada.

“Siempre veo el sorteo, pero en esta ocasión no lo hice, fue mi hermano el que me llamó por teléfono para contarme. Hace cuatro años que mi hija me inscribió en ´Desafío Confort´ y no perdí las esperanzas. Mamá siempre me dice que me merezco el premio porque no mezquino a nadie, comparto con todos”, añadió, emocionada.

“A las familias sin esperanzas aconsejo, que pidan a Dios que le ayude y que traten de salir adelante. A quienes se inscribieron les digo que esperen, que esto sale, es real, muchos ya lo ganaron”, aseguró la mujer que “celebrará las fiestas de otra manera” porque “en estos momentos no me podía comprar un regalo tan lindo. Cierro el año, muy contenta”.