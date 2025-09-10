Este miércoles Oberá vivirá uno de los momentos más emocionantes de la 45.ª edición: la elección y coronación de la nueva Reina Nacional, con la participación de 15 candidatas que representan a las colectividades.

La Fiesta Nacional del Inmigrante atraviesa sus jornadas más vibrantes en el Parque de las Naciones. La sexta noche volvió a colmarse de público, que disfrutó de espectáculos, gastronomía y el calor de las colectividades. El buen clima acompañó y permitió que cada actividad se desarrollara con éxito.

El recorrido por la Expo Comercial y Artesanal fue uno de los grandes atractivos de la tarde, con stands llenos de propuestas para los visitantes. En paralelo, el escenario alternativo sigue consolidándose como espacio de referencia para artistas y ballets que contagian entusiasmo con cada presentación.

Durante el día, el predio abrió sus puertas a las escuelas y a los más chicos, que disfrutaron de actividades pensadas para ellos. La noche se encendió con el tradicional Cuadro de Apertura, seguido de la presentación del grupo eldoradense Confluencia Chamamecera, ganador del Pre Selectivo, y un cierre a puro sentimiento con Fabián Meza, quien ofreció un repertorio cargado de identidad misionera.

Una velada inolvidable: elección de la Reina Nacional 2025

La atención ahora se concentra en este miércoles 10 de septiembre, cuando se realice la Elección y Coronación de la Reina Nacional del Inmigrante 2025. Será una velada única, con las colectividades alentando a sus representantes y un despliegue artístico en el Escenario Mayor.

La jornada comenzará al mediodía, con la recepción oficial a reinas nacionales y provinciales en la Casa Típica Nórdica, encabezada por la actual soberana, Ruth Bys, junto a sus princesas y Miss Traje Típico. Desde las 18 horas, el Parque de las Naciones abrirá nuevamente sus puertas al público para una noche cargada de emoción y color.

Programa destacado – Miércoles 10/09:

18:00 hs. Apertura del predio y venta de entradas.

20:00 hs. Cuadro Apertura.

Elección de Soberanos de la Fiesta Nacional, Reyes Mayores y Principitos, Mejor Traje Típico Nacional.

Coronación de la Reina y Princesas Nacionales del Inmigrante 2025.

03:00 hs. Cierre del predio.

Entradas:

Niños de 9 a 12 años y jubilados: $8.000

Generales (a partir de 13 años): $12.000

Sillas sector Plata: $10.000

Con el brillo de las colectividades, la fuerza de la tradición y la emoción de las familias inmigrantes, Oberá se prepara para una de esas noches que marcan la historia de la Fiesta.