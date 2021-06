“La familia es el mejor lugar que tenemos como red de sostén y factor de protección”, señaló y remarcó el ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, Mgtr. Esteban Samuel López, en la apertura de la Jornada Nacional de Consumos Problemáticos y Adicciones denominada “Familia y el Uso de la Tecnología en la Infancia y Adolescencia”, organizado de manera conjunta con el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones y la Escuela de Robótica, en el marco del “Día Internacional del Uso Indebido y Tráfico Ilícito Drogas”, que se recuerda el 26 de junio.

“Nosotros hemos tomado al mes de junio como el ‘Mes de la Prevención’, este año con el lema ‘Familia es Prevención’ porque entendemos y estamos totalmente seguros de que es el mejor lugar que en el que tenemos que transformarlo y fortalecerlo”, indicó el ministro y agregó que “en segundo lugar destacamos a la Escuela de Robótica, con el Programa Sumá Tu Escuela, porque la escuela es el lugar preventivo por excelencia que tenemos que fortalecer y estamos llevando adelante un trabajo muy intenso con el SPEPM, con la Subsecretaría de Educación y eso realmente es de amplio alcance”.

El Subsecretario de Prevención de Adicciones y Monitoreo Territorial, Roberto Padilla, junto al Lic. Luis Bogado, Director Ejecutivo del SPEPM, el Director de Sumá Tu Escuela, Ing. Hernán Insaurralde, el Vicepresidente de Cáritas Diocesana, Padre Alberto Barros y el Lic. Guillermo Barboza, Presidente del Consejo de Pastores acompañaron la apertura de la jornada realizada desde la sala de Prosa del Parque del Conocimiento, transmitida vía streaming.

Padilla brindó un agradecimiento extensivo a todos los que organizaron la jornada, y destacó la alegría del estudio del Observatorio, asimismo dijo que “sabemos que en una jornada no alcanzará para presentar todo, pero será una sensibilización y acercamiento para otras capacitaciones”.

El funcionario también indicó sobre el fuerte apoyo del SPEPM y del Ministerio de Educación para capacitaciones preventivas, así como la colaboración constante de las comunidades de fe.

El Observatorio Provincial de Drogas, dependiente de la Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Monitoreo Territorial, presentó un “Estudio exploratorio sobre la percepción de las familias en relación de consumos problemáticos y las adicciones” y que estuvo cargo de su Directora General, Ing. Liliana Pedrazzini.

Al respecto indicó que, entre otros datos de referencia, el informe arrojó el uso de las tecnologías es una de las preocupaciones más significativas para las familias ya que el 52% observó que su hijo/a mantiene un comportamiento abusivo en relación a las tecnologías. Ente los consumos más problemáticos se encuentran en primer lugar el celular y videojuegos, seguido de lo que se define como policonsumo, donde se hace referencia al consumo de varios tipos de tecnologías como se videojuegos y celulares, celulares y redes sociales y combinación de varios tipos. (El informe completo se puede descargar de la página del Ministerio: https://prevenciondeadicciones.misiones.gob.ar).

Por su parte, los Facilitadores del Proyecto “Suma tu Escuela”, de la Escuela de Robótica, dirigido a las familias y a los referentes de niños y adolescentes brindaron el taller “Nosotros y la Tecnología: cómo desarrollar hábitos digitales saludables”, con buenas prácticas en torno al uso de la tecnología para la prevención de conductas adictivas.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del Dr. Lucas Raspall, quien es uno de los referentes nacionales en temas de la neurociencia, quien hizo un recorrido del desarrollo del niño, niña y adolescente y de cómo funciona el cerebro cuando se encuentran frente a los dispositivos electrónicos, teléfono, TV, Tablet, y de cómo invaden los estímulos visuales y sonoros.

El especialista, de trayectoria, hizo hincapié en la importancia del acompañamiento de la familia, y señaló que “las personas pueden hacerse adictiva de cualquier conducta placentera, pero que hay ciertas características en el uso de Internet que lo hacen particularmente adictivo. Lo que motiva especialmente a las personas jóvenes a las redes sociales virtuales es la accesibilidad, disponibilidad, intimidad alta estimulación y anonimato que ofrece Internet.

Así mismo, remarcó que los factores de protección están estrechamente relacionados con la autoestima, las herramientas sociales, las habilidades de afrontamiento, el entorno social sano y apoyo familiar.

A través de la plataforma ZOOM participaron funcionarios de los distintos poderes del Estado, así como de toda la provincia.

Por otra parte, en el marco del Mes de la Prevención, además de las actividades organizadas en los Puntos Preventivos, el sábado 26 habrán stands de sensibilización, promoción y prevención en la Cascada de la Costanera de Posadas desde las 14 horas.

El cheque del Inclusivo es para pintar la habitación de Juan Carlos

Juan Carlos Almirón, de Garupá, es el ganador N° 54 de IPLyC Social Inclusivo. “Queremos pintar su habitación, y comprar lo que él quiera. En principio una guitarra, porque la música lo entusiasma mucho”, anunció su mamá, Blanca, al equipo de IPLyC Social que le acercó el premio.

Añadió que una hermana suya “me contó sobre el programa y me dijo que mi hijo fue el ganador. Ingresamos a la página y supimos que era verdad. Me sentí contenta, pero no sabía cómo explicarle”.

Blanca confió que, a Juan Carlos, que padece Síndrome de Down, le gustan las labores, pintar, cocinar, limpiar la casa, pero lo que le fascina es la música y bailar folclore, en el Centro de Día (Cenemi), adonde concurría hasta antes de comenzar la pandemia. En ese espacio también hizo amigos, como en la capilla del barrio Fátima. El mate es su mejor aliado.

“Esto es una ayuda, una bendición que Dios nos da. Es importante porque nunca nos alcanza el dinero, con esa plata vamos a pintar, y a arreglar lo que hace falta en la casa”, dijo Blanca, y pidió al IPLyC SE que “siga a ayudando a la gente”.

Ariel Almirón, hermano de Juan Carlos, contó que, con su hermano y una hermana, se criaron en Villa Poujade, pero ahora vivimos en Fátima. “Estoy a cargo de mamá y mi hermano desde hace dos años, cuando falleció mi papá. Él nos enseñó el trabajo y la honradez, y mamá es una luchadora, que nos crió con esfuerzo”.

“A pesar que venimos de abajo, a pesar de las dificultades, sabemos que hay que ser honrados, saber crecer andando por un buen camino. A los hijos, les digo que valoren a sus padres. Nosotros, a pesar de las barreras, igual salimos adelante”, aseguró.