Después de varios días de música, alegría y actividades para toda la familia, la Estudiantina Posadeña 2025 llega a su cierre. Este domingo, el evento culmina de manera espectacular con el esperado show de Escola, que promete emocionar a estudiantes y acompañantes por igual. Inicia a las 18 horas en El Parque La Cascada.

Esta edición de la fiesta de los estudiantes estuvo marcada por presentaciones en vivo, desfiles, concursos y momentos de encuentro que celebraron la creatividad y el entusiasmo de los jóvenes de Posadas. Familias y amigos pudieron disfrutar de un ambiente de camaradería y diversión que caracteriza a esta tradicional celebración.

El show de Escola será la frutilla del postre: un espectáculo pensado para cerrar la Estudiantina con música, baile y sorpresas que reflejan la energía y alegría de esta generación de estudiantes.

Cronograma de presentación de colegios

Se mantiene el orden original previsto para la jornada suspendida, con la participación de 15 instituciones educativas que competirán en la segunda noche del Show de Scolas, una de las etapas más esperadas de la Estudiantina posadeña.

El orden de ingreso al escenario y horario de presentación será el siguiente:

18:00 – 19:00: Instituto Superior Jesús de Nazareth

18:30 – 19:30: Instituto Virgen de Itatí

19:00 – 20:30: Bachillerato Humanista Monseñor Jorge Kemerer

19:30 – 20:30: Instituto Superior Lisandro de la Torre

20:30 – 21:30: Instituto Superior Santa Catalina

21:00 – 22:00: Instituto Inmaculada Concepción

21:30 – 22:30: Instituto Superior Combate Mbororé

22:00 – 23:00: Instituto Verbo Divino

22:30 – 23:30: E.P.E.T. N°2 “Eva Duarte”

23:00 – 00:00: Colegio Provincial N°1 “Martín de Moussy”

23:30 – 00:30: B.O.P. N°9

00:00 – 01:00: Escuela de Comercio N°18

00:30 – 01:30: B.A.P.A.Y.C

01:00 – 02:00: Escuela de Comercio N°6 “Mariano Moreno”

01:30 – 02:30: Instituto Jesús Niño

02:00 – 03:00: E.P.E.T. N°1 “UNESCO”

La programación, difundida oficialmente por APES, mantiene el formato tradicional con intervalos de 30 minutos entre el ingreso y la salida de cada escuela del escenario.