La Escuela de Robótica de Misiones en conjunto con el SPEPM y la Subsecretaría de Educación Disruptiva, entregaron cinco ‘Box Maker’ a instituciones privadas de Misiones.

Las instituciones beneficiadas fueron el Instituto Inmaculada Concepción de Posadas; el Instituto Carlos Linneo de Oberá; el Instituto Carlos Culmey de Montecarlo; el Instituto Familiar Gumercindo Esquivel y el Instituto San Francisco de Asís, los dos últimos de la de Eldorado.

La entrega se enmarca en el trabajo que realizan desde el 2020, con un piloto de 25 escuelas privadas de la provincia para implementar los trayectos ‘Aprendiendo con Robótica’ en el nivel inicial, primario, secundario y terciario.

Por otro lado, la directora de la Escuela de Robótica, Solange Schelske, lanzó dentro de la página web de la institución un apartado donde los estudiantes podrán subir sus proyectos, con detalles de los componentes utilizados y los pasos a seguir para que sirvan de inspiración a otros alumnos.

“Este es el quinto año que venimos transitando el camino de la Escuela de Robótica y ya era necesario empezar a publicar los proyectos que realizan los chicos, así que les invito a ingresar al sitio web y ver los proyectos cargados con los componentes utilizados y a que temática pertenece. De esta manera vamos a mostrarle al mundo lo que se hace en Misiones en materia de desarrollo tecnológico”, explicó la directora.

El vicegobernador Carlos Arce, quien también estuvo presente en la entrega, afirmó: “A mí no me deja de sorprender, que en la provincia tenemos más Espacios Maker que los 24 distritos en todo el país, no me deja de sorprender como uno hace un camino al andar y no se da cuenta lo que se está construyendo en las escuelas”.

Además, habló del orgullo que siente por el rumbo de la educación misionera y destacó: “Yo viví los primeros pasos de la Escuela de Robótica cuando solo los sábados se recibía a los chicos del interior y hoy más de 20 mil alumnos tienen una igualdad equitativa, como lo que buscamos”, expresó.

Por otra parte, Luis Bogado, director ejecutivo del SPEPM, destacó que “hoy estamos aquí con mucha satisfacción, mucho orgullo por este compromiso con el modelo de educación misionerista. Ponemos el cuerpo, el corazón y el alma en esto que es lo que más queremos, que es el servicio educación en la provincia de Misiones”.

En tanto, el concejal de Posadas, Fernando Meza, declaró que «ver que estos módulos van para distintas localidades, habla de cómo generamos mayores oportunidades en muchos jóvenes de nuestra provincia, quiero felicitarlos por el compromiso, porque están haciendo. El futuro de Misiones está en el gran desafío del conocimiento».

Los ‘Box Maker’ consisten en los siguientes elementos: