El gobernador Hugo Passalacqua participó este jueves del lanzamiento oficial del Jeep Fest Argentina 2025. La presentación se realizó en la Cascada de la Costanera de Posadas, e incluyó una exposición de vehículos, en el marco de un evento que ya es marca registrada en el calendario del off-road regional.Se trata de la 18° edición del tradicional encuentro, que se desarrollará del miércoles 13 al domingo 17 de agosto en el predio del Automotokart Club de San Vicente.

Este año, el evento reunirá a más de 400 jeeps provenientes de toda la Argentina, así como de Brasil, Paraguay y Chile.

Al respecto, Passalacqua expresó que “es una fiesta alucinante, que te llena de adrenalina y te hace sentir vivo. Realmente felicito al equipo de Automotokart por la organización y al Municipio porque sé que detrás de esto hay mucho trabajo en conjunto. Este tipo de eventos no se hacen por generación espontánea, hay realmente mucho esfuerzo detrás”. “Además, sostener durante casi 20 años este evento es un esfuerzo que merece el agradecimiento y el aplauso de todos los misioneros”, agregó.

A su vez, destacó que “la última vez que fui me impresionó ver la cantidad de visitantes y competidores brasileños y de otros países que hay. Todo ese dinero que entra a partir de este evento de turismo deportivo, no entra solo a San Vicente, su hotelería o su gastronomía, sino que se derrama en toda la provincia. Por eso uno toma con tanta felicidad eventos de esta magnitud, porque los recursos económicos después circulan por la provincia”.

“La economía de Misiones da un pasito adelante con el turismo deportivo porque además de inyectar dinero en un momento de crisis también genera puestos de trabajo, y eso no es poco”, sostuvo. “Misiones es fierrera y San Vicente en particular lo es aún más”, aseguró y animó a los fierreros y a los que no lo son tanto a disfrutar de este evento que como todos los años es una “gran fiesta para toda la familia”, aseguró.

UN SUEÑO QUE SIGUE EN CRECIMIENTO

Jeep Fest Argentina no solo se consolida como una cita imperdible para los amantes del off-road, sino como un motor de desarrollo que moviliza a miles de personas y potencia a toda la zona centro de la provincia. La edición 2025 incluirá una fecha puntuable del Desafío Sudamericano y del Campeonato Brasileño de Gaiolas, travesías al Moconá, trillas extremas y trillas turísticas, además del tradicional sorteo de un Jeep y una gran novedad: el sorteo de un terreno en San Vicente entre quienes se registren en el stand del Grupo Piñeiro.

La propuesta se completa con una variada cartelera cultural y turística, y una agenda ininterrumpida de espectáculos, actividades y exposiciones dentro de la Feria Industrial, Comercial y Gastronómica. En 2024, el evento superó los 60 mil asistentes y para esta nueva edición se espera una participación aún mayor.

“Es una enorme alegría estar hoy en Posadas, junto a todo el equipo, compartiendo este lanzamiento. Agradecemos la recepción y el acompañamiento, porque para nosotros es muy importante poder venir desde el interior a mostrar lo que hacemos en San Vicente, lo que proponemos para toda la provincia, con un evento que nos mantiene vigentes como protagonistas dentro del mundo del automovilismo y del off-road, que es el sector en el que trabajamos, con tierra, barro y muchas ganas desde hace años”, manifestó el presidente de la Asociación Civil Automotokart San Vicente, Ernesto Muchewicz.

Muchewicz recordó los orígenes del evento y la transformación colectiva que lo hizo posible. Ya que “la historia del Automotokart es muy especial. Comenzó hace muchos años, cuando un grupo de adolescentes se propuso limpiar un basural a cielo abierto para convertirlo en algo distinto. Hoy, 18 años después de aquella primera edición en ese lugar, el Jeep Fest Argentina se ha transformado en un evento internacional».

Justamente, el impacto del festival se refleja también en los números: ya hay más de 420 vehículos inscritos, provenientes de Brasil (200), Argentina (170), Paraguay (40) y Uruguay (10), a una semana del inicio.

“Ver cómo crece este evento es una gran satisfacción y, sobre todo, un orgullo porque es el resultado del acompañamiento del pueblo de San Vicente, de los empresarios, los artesanos, los emprendedores, y de toda una comunidad que se involucra y apuesta por hacer las cosas bien», comentó Muchewicz. “Hoy venimos a presentar el Jeep Fest Argentina 2025 con el deseo de visibilizar lo que hacemos, de contarles al país y a la región todo lo que somos capaces de lograr juntos, e invitar a más personas a sumarse a esta gran fiesta. Gracias a todos los medios, al gobernador Passalacqua y al intendente de San Vicente por est

UN EVENTO QUE DERRAMA RECURSOS A TODA LA PROVINCIA

Durante el lanzamiento, el intendente de San Vicente, Fabián Rodríguez, celebró la realización del evento en la localidad y destacó su impacto turístico, deportivo y económico. “Nos llena de orgullo como sanvicentinos contar con un evento de esta magnitud, que sin dudas trasciende a nuestra ciudad y a la provincia, porque tiene alcance internacional”, expresó.

Rodríguez extendió la invitación a todos los misioneros y visitantes de países limítrofes “a disfrutar de este espectáculo familiar, que convoca a amantes del deporte, del automovilismo, del entrenamiento físico, pero también promueve a San Vicente como destino turístico”.

Finalmente, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial en un “evento que genera un fuerte derrame económico en gastronomía, hotelería, estaciones de servicio, comercios y más. Por eso, agradezco al gobernador Passalacqua por el respaldo, por dar visibilidad a este evento y permitir que todos los misioneros puedan vivirlo la próxima semana en nuestra ciudad”.

Para esta edición, el predio del Automotokart avanzó con importantes mejoras: se construyeron 2.000 metros cuadrados de techo para albergar shows y competencias, y se realizaron trabajos de infraestructura en el área de acampe, incluyendo iluminación, red de agua potable y tomas eléctricas.

También participaron del lanzamiento el tesorero de la Asociación Civil Automotokar, Hernán Rosas, el prosecretario de la Asociación, Sipriano Verdún, entre otros.

Para participar y conocer los requisitos, se invita a completar el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLV55NxF1ubZR4quhZPH19SU8c_g9gxpRLoO463dA4ULyxHA/viewform. Y ante cualquier consulta o para obtener más información llamar a (+54 9) 3755-615415.