La deuda externa financiera del sector privado se ubicó en US$ 41.546 millones al cierre del tercer trimestre del 2021, su nivel más bajo desde marzo de 2018, luego de un proceso de desendeudamiento de las empresas por US$ 760 millones en el trimestre, explicadas principalmente por la cancelación neta de préstamos financieros por US$ 549 millones y de títulos de deuda por US$ 250 millones.

En total, la deuda externa del sector privado alcanzó los US$ 78.091 millones a finales de septiembre último (US$ 41.546 millones de deuda financiera y US$ 36.545 millones de deuda comercial) y registró una caída trimestral de US$ 2.679 millones, baja explicada tanto por la deuda comercial (-US$ 1.919 millones) como por la deuda financiera (-US$ 759 millones), según datos del Informe Deuda Externa Privada que publicó este jueves el Banco Central (BCRA).

Con respecto al cierre del mismo trimestre de 2020, la deuda externa mostró una caída de US$ 937 millones, explicada por cancelaciones de deuda financiera (US$ 2.494 millones), ya que la deuda comercial mostró una suba de US$ 1.557 millones.

La última vez que la deuda financiera de las empresas estuvo por debajo de los US$ 41.500 millones había sido en el primer trimestre de 2018, cuando se aceleró un proceso de endeudamiento en dólares -sobre todo a través de préstamos financieros- que pasó de US$ 38.483 millones a US$ 45.675 millones entre el último trimestre de 2017 y el tercer trimestre de 2019, equivalente a una suba de 18,69%.

A nivel sectorial, el 28% de la deuda externa financiera hasta septiembre último se concentró en el sector de extracción de petróleo crudo y gas natural, con un stock de US$ 11.805 millones y con una caída en el trimestre de US$ 189 millones, seguida en importancia por el sector de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado con el 14% de la deuda financiera, un stock de US$ 5.661 millones y una baja trimestral de US$ 196 millones.

El 16 de septiembre de 2020 el BCRA dispuso una serie de lineamientos bajo los cuales las empresas del sector privado iniciaron procesos de reestructuración de su deuda financiera -no así la comercial- nominada en dólares, que permitiera acomodar su perfil de vencimientos a las pautas requeridas para el normal funcionamiento del mercado de cambios.

«De esta manera, en los primeros 9 meses de 2021, unas 70 empresas lograron renegociar vencimientos por US$ 3.000 millones, generando menores compras netas en el mercado de cambios por unos US$ 1.800 millones», detalló el BCRA en el informe.

Por otra parte, la deuda externa por exportaciones de bienes totalizó US$ 6.229 millones al cierre del tercer trimestre de 2021 (-US$ 1.259 millones con respecto al trimestre previo) mientras que la deuda externa por importaciones de bienes alcanzó un stock de US$ 21.760 millones en el tercer trimestre de 2021 con una caída de US$ 991 millones con respecto al cierre del trimestre previo.

