La Corte Suprema de Justicia ha confirmado la extradición de Fred Machado hacia Estados Unidos, en una decisión unánime que rechaza todos los planteos de la defensa.

Machado, un empresario argentino, admitió haber financiado la campaña de José Luis Espert en 2019. Ahora, el Poder Ejecutivo debe decidir si da curso al envío al exterior para que sea juzgado por la justicia estadounidense.

Detalles del fallo

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti coincidieron en que el pedido de extradición se ajusta a las normas de cooperación internacional en materia judicial. El fallo supremo ratifica una decisión previa del Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén, que ya había declarado procedente la extradición por cinco cargos.

El tribunal rechazó los argumentos de la defensa de Machado, como la supuesta violación del principio de “igualdad de armas” y la recusación del juez interviniente. En su decisión también se apoyó fuertemente en los argumentos del Procurador General de la Nación.

Implicancias políticas y judiciales

Con esta confirmación, el caso adquiere una dimensión política al apuntar hacia figuras del ámbito económico-político (por el vínculo con Espert) y genera presión sobre el Poder Ejecutivo para definir el destino de Machado. A su vez, puede abrir debates sobre la cooperación internacional y el alcance del derecho penal argentino frente a casos con orden de captura exterior.