En el marco de su plan de posicionamiento, la ciudad de Posadas llevó adelante una intensa agenda de trabajo los días 24 y 25 de septiembre, enfocada en fortalecer la relación con actores del turismo cordobés y potenciar el corredor turístico Posadas-Córdoba.

Durante esta visita se realizaron reuniones institucionales clave con el sector público de la capital cordobesa. Una de ellas fue encabezada por el subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Córdoba, Marcelo Valdomero, quien subrayó la importancia de mantener y fortalecer la conectividad aérea como herramienta clave para el desarrollo del turismo nacional. En este espacio, se trazaron las primeras líneas de una estrategia conjunta de promoción turística entre ambas ciudades.

Asimismo, se concretó un encuentro con Sergio Navarro, representante de la Cámara de Turismo de Córdoba, con el objetivo de generar vínculos con el sector privado y fomentar acciones colaborativas a futuro.

Exitosa presentación de destino en Villa Carlos Paz

Como cierre de la agenda, el 25 de septiembre se realizó una presentación oficial del destino Posadas en la ciudad de Villa Carlos Paz, uno de los polos turísticos más importantes de la región. El evento fue encabezado por el director de Turismo de Posadas, Jonatan Rodríguez, junto al secretario de Turismo, Innovación, Cultura y Deportes de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini. También participaron representantes de medios especializados y referentes del sector turístico.

Durante la presentación, se destacó la conectividad aérea directa Posadas-Córdoba, un factor fundamental para impulsar el flujo de visitantes entre ambas regiones. Además, se puso en valor la variada oferta turística de la capital misionera, que incluye paseos por la costanera, propuestas culturales, actividades al aire libre y una creciente escena gastronómica con identidad regional.

Estas acciones forman parte de una estrategia sostenida que busca posicionar a Posadas como un destino accesible, diverso y competitivo, apostando al fortalecimiento de la integración turística regional y al crecimiento sostenido del sector.