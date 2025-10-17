Un relevamiento provincial revela que las pequeñas y medianas empresas atraviesan dificultades financieras por los saldos a favor en Rentas y el freno de la actividad económica. El 52% de los empresarios asegura haber perdido proveedores en el último año.

En un contexto nacional marcado por la incertidumbre económica, las pymes misioneras expresan su preocupación por las condiciones que afectan su competitividad y capacidad operativa. Así lo refleja la Encuesta Provincial de la Confederación Económica de Misiones (CEM) correspondiente al mes de septiembre, que contó con la participación de 231 empresarios de distintos sectores y localidades de la provincia.

El estudio, que la CEM realiza de manera mensual desde hace más de dos años, muestra que el 74% de los encuestados registra saldos a favor en Rentas, una situación que genera complicaciones financieras dentro de las empresas, al inmovilizar recursos que podrían destinarse a producción o inversión.

A su vez, más del 52% de los empresarios consultados afirmó haber perdido proveedores en el último año, debido a que muchas firmas de otras provincias dejaron de operar comercialmente con Misiones. Entre quienes se vieron afectados, el 47% indicó haber perdido entre uno y cinco proveedores, y un 5% más de cinco.

Carga tributaria, costos laborales y recesión: las principales preocupaciones

El informe también identifica los factores que más preocupan al sector privado misionero. A nivel nacional, la carga tributaria (23%), el costo laboral (19%) y la recesión (18%) encabezan el ranking de problemáticas, seguidas por la corrupción (13%) y las dificultades de financiamiento (10%).

En el plano provincial, los empresarios señalan nuevamente la carga impositiva (30%) y las barreras arancelarias (27%) como los principales desafíos, mientras que la corrupción (21%) y los problemas de infraestructura (8%) completan la lista.

A nivel municipal, la informalidad y la competencia desleal (22%), junto con las tasas e impuestos internos (12%) y las limitaciones de infraestructura (11%), se ubican entre los factores que más afectan la actividad económica.

Empleo y recursos humanos: cautela ante la incertidumbre

El relevamiento muestra que más del 84% de los empresarios evita tomar decisiones en materia de recursos humanos, un dato que se mantiene estable en los últimos meses. Entre las razones, los encuestados mencionan las altas cargas laborales (27%), la inestabilidad económica (21%), el miedo a juicios laborales (14%) y el riesgo sindical (14%).

Pagos y perspectivas

En relación con la mora de pagos de clientes, un 35% de los empresarios señaló que aumentó levemente durante septiembre, mientras que un 23% indicó que se mantuvo estable y otro 23% que aumentó significativamente.

Asimismo, el 11% de los consultados reportó cheques rechazados con frecuencia, y un 22% de forma ocasional.

De cara al futuro, las expectativas son prudentes: solo el 27% de los empresarios considera que la economía argentina crecerá en los próximos seis meses, y apenas el 11% cree que Misiones experimentará un repunte.

Una mirada provincial al contexto nacional

Desde la Confederación Económica de Misiones destacan la importancia de este relevamiento mensual, que permite tomar el pulso de la economía local y ofrecer un panorama real de la situación del sector pyme.

Los resultados, explicaron, sirven como base para el diálogo entre el sector privado y los distintos organismos públicos, con el objetivo de identificar herramientas que fortalezcan la competitividad y la sostenibilidad de las empresas misioneras.

En medio de un escenario económico complejo a nivel nacional, las pymes de Misiones siguen siendo un pilar fundamental del empleo y la producción provincial, y enfrentan el desafío de sostener la actividad, adaptarse a las condiciones del mercado y mantener el flujo de proveedores y clientes.