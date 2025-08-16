El robo de cables de cobre es una práctica recurrente en Posadas, donde delincuentes, a menudo menores de edad, se exponen a riesgos mortales al intentar sustraer cables de alta o media tensión. Estos actos no solo ponen en peligro la vida de quienes los cometen, sino que también afectan la infraestructura eléctrica de la ciudad.

Esta madrugada se produjo el deceso de un menor de 16 años en la cabecera del puente Blas Parera en Posadas, sobre el arroyo Mártires.

Según el parte policial, el menor habría muerto electrocuctado en un intento de hurto de cables en una línea subterránea de 33kV (media tensión) que alimenta la Estación de Bombeo de Samsa. Los cables de importante grosor se encontraban cortados y en el lugar la policía secuestró una sierra y una mochila que pertenecería al menor, ubicada en altura sobre las columnas de hormigón.

La policía calificó inicialmente el hecho como intento de hurto seguido de muerte. La zona quedó temporalmente fuera de servicio para posibilitar las pericias policiales.

Desde Energía de Misiones expresaron que lamentan el resultado fatal de esta práctica delictiva que tiene a jóvenes vulnerables como víctimas, que dañan la infraestructura eléctrica de uso común y que beneficia a los reducidores y demás intermediarios en la comercialización de cobre y otros elementos claramente hurtados, en perjuicio de toda la comunidad.

Qué destino tienen los cables robados

Los cables robados son vendidos ilegalmente a plantas de reciclaje en Posadas, donde el cobre se procesa y se comercializa para la fabricación de componentes eléctricos y otros productos industriales.

Según la Guía de Compradores de Residuos de Misiones, Posadas cuenta con una conocida empresa de Reciclaje que adquiere metales no ferrosos, incluyendo cobre, en la región. Esta actividad, aunque legal en su forma, se ve empañada cuando los materiales provienen de robos, como en el caso reciente en el puente Blas Parera.

Es fundamental que las autoridades y la comunidad trabajen juntas para erradicar esta problemática, implementando medidas preventivas y sancionadoras que protejan tanto a los menores como a la infraestructura pública.