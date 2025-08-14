«Los municipios no están bien», lanzó categórico el subsecretario de Asuntos Municipales, José Bautista Schiro. Aseguró que la coparticipación viene cada vez más baja y la mayoría de los intendentes piden adelanto de fondos para cumplir con las obligaciones.

En diálogo con la prensa, el funcionario aseguró que «los municipios están dejando de hacer obras, están trabajando mucho en acción social». En este sentido, describió que aumentó la demanda de comedores, también la asistencia a quienes dejaron de percibir las pensiones por discapacidad, ya que muchos se quedaron sin ese ingreso y «son personas que realmente necesitaban», señaló.

Agregó que las intendencias daban trabajos a la gente de su comunidad con obras de cordón cuneta y otras que podían en otros tiempos llevar adelante. «Hoy todo se ve rescindido», se lamentó.

«Tenemos todos los meses pedidos de adelanto de coparticipación, principalmente de los municipios más chicos. Este adelanto se da por ejemplo para pagar aguinaldo, alguna compra, juicios, entre otros gastos», reveló. En este aspecto indicó que la provincia siempre otorga estos adelantos, sin embargo, marcó que los intendentes deben pensar muy bien qué pedir y cuánto ya que lo que se otorga se descuenta dentro del año.

Adelantó que están trabajando para saber los detalles de cuánto perdieron los municipios en coparticipación en el primer semestre.

Schiro ve con preocupación la situación y no vislumbra un buen panorama para adelante. «A pesar de todo la gente tiene una mirada positiva hacia al gobierno nacional y nosotros no lo vemos de la misma manera», cuestionó.