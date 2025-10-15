Este miércoles, el programa de Gobernación y coordinado por el IPLyC, Mirar Mejor, estuvo en la localidad de Santiago de Liniers, donde brindó atención oftalmológica a decenas de vecinos de la zona.

Los controles por el estado de la salud visual primaron en la jornada, que contó con gran convocatoria en el SUM de la comuna.

Claudia Borjas, vecina de la zona, contó su experiencia: “Hace dos años me hice un control en Eldorado y tenía que hacérmelo este año. Como venía el programa, aproveché. Hace unos meses sentía cansancio en mi vista y la oftalmóloga me dijo que necesitaba uno de descanso. No pensé que viniendo a este operativo me iba a llevar anteojos y sin costo. Estoy muy agradecida”.

Por su parte Mirian Grondona señaló que por primera vez se hizo un control de la vista. “Sentía molestias, una picazón en los ojos. Ya me molestaba mucho y sospechaba que tenía que ver con la vista y la oftalmóloga me lo confirmó, me dijo que tengo que usar anteojos. Pensé que los tenía que comprar y no, me los entregaron en el acto. La alegría es inmensa porque programas así nos ayudan un montón”, dijo.

Camila, una joven estudiante de enfermería, relató que “como estudio mucho, la vista se cansa por estar siempre frente a una pantalla. Los anteojos son importantes porque te dan un alivio que es indescriptible, una alegría tener ahora una mejor visión”.

“No es solo un programa, es una solución: Mirar Mejor elimina barreras, garantizando que todos, sin importar dónde vivan, tengan acceso a un diagnóstico y a una atención oftalmológica de calidad. En cada jornada de Mirar Mejor, se cumple una consigna bien clara: transformar la vida de las personas al devolverles la claridad de la vista. Una acción social que hace la diferencia”, afirmó el presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut.

Semana a semana, esta iniciativa trabajada en conjunto con la Sociedad de Oftalmología de Misiones llega a un municipio diferente. El próximo miércoles dirá presente Los Helechos.