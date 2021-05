En un contexto diferente marcado por la emergencia epidemiológica a causa del COVID-19, se llevó adelante la sesión de cierre del Parlamento de la Mujer 2021, en modalidad virtual, respetando de esa manera, las medidas sanitarias necesarias para preservar la salud de las participantes y del personal de la institución.

Gracias al trabajo mancomunado entre los concejales, autoridades municipales y el personal técnico y logístico del Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas, se llevó adelante la cuarta edición de la instancia legislativa donde las parlamentarias redoblaron su esfuerzo e incorporaron y aprobaron un total de 29 iniciativas: 21 Ordenanzas, 7 Comunicaciones y una Declaración.

Con un ajustado protocolo debido a las condiciones sanitarias establecidas en todo el país, las parlamentarias juraron y realizaron la elección de autoridades en el Recinto, quedando en la presidencia del Cuerpo Deliberativo, Milagros Maria Eva Reyna de la banca del concejal Facundo Sartori; Marlenne Abrile, en el cargo de Secretaria; Laura Garello en la Prosecretaría Administrativa y Natalia Carolina Pereyra en la Prosecretaría Legislativa. Como defensora del Pueblo, se desempeñó, Cecilia Thomas Benchoff.

Al inicio de la sesión, el intendente de la Ciudad, Leonardo Stelatto, el presidente del Concejo, Facundo López Sartori; la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, cjal. Mariela Dachary junto a la reconocida investigadora, socióloga, historiadora y feminista argentina, Dora Barrancos les dedicaron a las parlamentarias una cálida bienvenida.

“Es importante destacar la participación política de las mujeres (…) sin duda sabemos que la participación del género es una lucha diaria que demanda nuestro esfuerzo (…) en este Parlamento vamos a tener la participación de Dora Barranco que para nosotros es un orgullo y un placer que esté presente”, resaltó Dachary luego de agradecer y saludar a las autoridades provinciales y municipales que se unieron a la jornada. “Para nosotros es importante que se involucren y vean la riqueza de este trabajo logrado”, agregó.

El titular del Cuerpo Deliberativo, Facundo Sartori, destacó el esfuerzo invertido por el personal de la institución para llevar adelante esta instancia de participación y debate y dijo: “Quiero que se piense un poco que desde el 8 de marzo que viene trabajando la Comisión de Género, que hoy si se quiere tiene un resultado y eso es capacitación, es el sorteo (…)entender que las parlamentarias que están participando están representando a muchas que hubieran querido estar en su lugar (…) es una política de estado del Concejo Deliberante porque desde el 2018, en esa época la edil Natalia Giménez comenzó también con Fernando Meza, que es hoy el vicepresidente Primero de este Concejo Deliberante, comenzaron con este proceso de dar visibilidad a esta lucha del género(…) saber que es una política de estado que no depende de un Presidente, sino de que esto debe continuar en el 2022, en el 2023 y en el 2024 (…) Posadas es una ciudad sumamente inclusiva, donde las voces de cada uno de nosotros y de nosotras están representadas”.

Stelatto, por su parte, celebró la presencia de los funcionarios municipales y reflejó la voluntad de las participantes en cada iniciativa presentada: “es para destacar este acercamiento que brinda el HCD a toda las mujeres posadeñas, es una tarea que debe ser continuada permanentemente, ya que en materia de equidad de género hay muchas cosas por hacer”.

Como invitada especial, la doctora en Historia por la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil, profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires e Investigadora Principal del CONICET, Dora Barrancos, dedicó a las parlamentarias elogios por las propuestas presentadas: “es un enorme honor para mí, no se imaginan la alegría que me produce que en ese pedacito de tierra, más a nivel municipal, haya una instancia así. La política se ha creado precisamente para transformar la realidad, hay mucha crudeza y no es nada menos que en la malla social en la que se pueden hacer las transformaciones (…) no dejen de participar más allá de las dificultades”.

Además, reflexionó sobre el contexto pandémico y el fortalecimiento de las políticas públicas en relación al género: “en este momento tan difícil y doloroso de esta encrucijada está habiendo programas en funcionamiento. Aún en plena circunstancia de seguridad va a haber una conquista más rica de derechos (…) La sociedad argentina tiene una larga lista de politización de las mujeres, es una tradición la participación de las mujeres. No puedo dejar de evocar a Eva Perón que fue la manifestación de la voluntad femenina, una voluntad de justicia, un derrame de equidad, esto es una larga tradición de la Argentina (…) No hay un lugar donde no haya habido históricamente una dieta de movilizaciones de mujeres (…) todavía sigue siendo un desafío pero porque todavía hay una decisión tan patriarcal que las mujeres deben conciliar. Necesitamos que los varones den un “volantazo” de sus decisiones patriarcales. Los compañeros varones deben ser corresponsables de la vida del hogar sino no se puede dar la paridad (…) es un enorme gusto militar con ustedes”.

Proyectos presentados

En las 29 iniciativas llevadas adelante por las parlamentarias se destacaron las temáticas de cuidado de la niñez y adultos mayores, cuidados del medio ambiente, derechos sexuales y reproductivos, educación, trabajo, entre otros.

La parlamentaria, Natalia Pereyra que ocupó el cargo de Prosecretaria Legislativa, presentó un proyecto para crear el “Programa de acompañamiento y apoyo escolar en los barrios de Posadas”. En la misma línea, su par Sofía D´Arpino Wall, quién ocupó la banca de la edil Anahí Repetto, expuso una iniciativa para crear el Programa “Educar en inclusión: puesta en valor de la cultura Mbya Guaraní”, el cual buscará ser aplicado en los niveles primarios y secundarios de los establecimientos educativos públicos y privados de nuestra Ciudad. “Sería un aporte fundamental en materia de derechos humanos (…) Nos da la posibilidad de ser un municipio pionero que erradique el desprecio y genere la recuperación intercultural”.

En materia de género, la parlamentaria Jenysei Rocio Cano Wagner (de la banca del concejal Francisco Fonseca) presentó una iniciativa para crear el “Programa Municipal de Manejo y Control de la Conducta Violenta”. Secundando a su par, Laura Josefa Krujoski perteneciente a la banca de Pablo Velázquez, propuso crear el Programa “Posadas Punto Violeta” con el objetivo de crear centros estratégicos de atención, promoción y prevención de situaciones de violencia de género en nuestra ciudad: “un Estado que siga pensando políticas con perspectiva de género (…) La revolución y los cambios son un compromiso de todos. Pedirle al Estado su compromiso y que vea estas cuestiones”.

También, Damaris Rosicela Cjzinvinski de la banca del edil, Martín Arjol presentó el proyecto para crear la línea telefónica directa de denuncia de acoso callejero de nuestra Ciudad.

En materia de salud y medioambiente, María Mercedes Zoilo Poujade de la banca del concejal Maximiliano Florindo, busca crear el Programa de reciclado textil “Eco Prendas” con el objetivo de reutilizar el residuo textil y reinsertarse con un fin social en nuestra ciudad: “es necesario para reciclar, establecer igualdad de oportunidades y reducir la contaminación, entre otros”.

Siguiendo esa línea, la parlamentaria Mariela Soledad Cabaña, perteneciente a la banca de la edil Marlenne Haysler, presentó un proyecto para crear el Programa “Pensamiento Saludable Covid 19” en nuestra Ciudad, “pensado para preservar la salud mental de la sociedad durante el tiempo de pandemia y evitar patologías graves como insomnio, depresión, entre otros que pueden llevar a la muerte”. También, Damaris Rosicela Cjzinvinski sumó una iniciativa para crear el Programa de Alimentación Saludable, a fin de proveer de alimentos a los niños, niñas y adolescentes de los barrios carenciados de nuestra Ciudad.

También, la prosecretaria Administrativa, Laura Garello incorporó una iniciativa para confeccionar pelucas artesanales con cabello natural para personas oncológicas, tanto mujeres y niños “que a veces sufren el bullying en la escuela y muchos padres no entienden de esto (…) es necesario brindarles algo que les haga sentir bien”

La edil Marité Bebié, perteneciente a la banca del concejal Marcelo Julien, presentó una propuesta para crear el Centro Integral de Formación y Capacitación Integral de la Mujer, “porque hay una necesidad de que la mujeres se capaciten en todo, sepan de todo en todos los niveles, en todos los rubros habilitantes y fomentar su independencia económica ante todo”.

Mariana Benítez, otra de las parlamentarias, propuso crear en el ámbito de la ciudad de Posadas el Programa “Sonrisas al Paso”, “para los jóvenes que son víctimas de adicciones (…) Mi programa se basa en la concientización de esta problemática con murales representativos llevados a cabo con sus familiares”.