Campo Grande, capital del guardapolvo blanco, dio inicio este jueves a la 39ª edición de la Fiesta Provincial del Docente con un acto central en reconocimiento a la labor de los educadores.

La ceremonia inaugural se realizó en la Plazoleta “Maestro Argentino”, uno de los principales puntos de encuentro y esparcimiento de la localidad, inaugurado en 2024. Estuvo encabezada por el gobernador Hugo Passalacqua y el intendente local, Carlos “Kako” Sartori.

La agenda continuará hasta el domingo 14 de septiembre, con cuatro días de actividades que combinan cultura, deporte, gastronomía y recreación. Habrá una gran feria artesanal, comercial y gastronómica, talleres, espectáculos en vivo y propuestas para toda la familia, además de la tradicional elección de la reina.

En el discurso inaugural, el gobernador Hugo Passalacqua compartió su vínculo personal con la educación y recordó cómo se inspiró desde niño al observar a su madre en el rol de maestra. “Recuerdo aquel ambiente mágico en el aula, donde cada palabra del maestro era importante y generaba atención y respeto. Ese momento me hizo comprender que la educación no solo enseña conocimientos, sino que transmite esperanza y valores”, detalló.

El mandatario destacó que la labor del docente trasciende el aula y constituye un ejemplo permanente para los estudiantes. “Cada escuela, cada aula es una familia. Los docentes continúan enseñando incluso después de la campana, transmitiendo respeto, solidaridad y responsabilidad. Nuestro mensaje debe ser positivo y esperanzador, porque los jóvenes nos observan y aprenden también de nuestras acciones”, afirmó, haciendo hincapié en la necesidad de construir un futuro basado en valores y atención a cada niño.

Además, el gobernador recordó la figura de Domingo Faustino Sarmiento como símbolo de la vocación educativa y la misión de brindar esperanza a través del conocimiento. “Sarmiento decidió fundar escuelas en lugares apartados, enseñando por su cuenta y ofreciendo herramientas para que cada persona pudiera crecer. Ese compromiso con la educación como motor de desarrollo personal y comunitario sigue siendo un ejemplo inspirador para todos los docentes misioneros”, resaltó.

«Agradecemos por lo que hacen día tras día en las aulas»

Por su parte, intendente anfitrión, Carlos Sartori, destacó la labor de los docentes y agradeció su compromiso diario con la educación. “Quiero agradecer a cada maestro y maestra por lo que hacen todos los días en el aula, por la creatividad y la dedicación con la que acompañan a nuestros niños”, afirmó, recordando también su propia experiencia en los festivales locales, que lo marcaron desde la infancia y reforzaron su aprecio por la comunidad educativa.

Sartori resaltó la importancia de la educación inclusiva y la innovación pedagógica. Señaló la reciente inauguración de un aula en el hospital local, destinada a niños que no pueden asistir a clases, y destacó cómo los docentes continúan acompañando a los alumnos con dificultades motrices o especiales. “La educación no se detiene, sigue avanzando todos los días gracias al cariño y la predisposición de los docentes”, aseguró.

Finalmente, el intendente subrayó la responsabilidad de las autoridades locales y el compromiso de Passalacqua de reconocer y apoyar a los maestros. “Desde Campo Grande enviamos un saludo a todos los docentes de la provincia y del país. Los niños crecen y se superan intelectualmente día a día, y es gracias al esfuerzo constante de los docentes que podemos lograrlo”, concluyó

El encuentro también reunió a otras autoridades provinciales como el ministro de Educación, Ramiro Aranda, la presidenta del Consejo General de Educación, Daniela López, docentes y familias que se acercaron a acompañar el inicio de la fiesta más esperada por la comunidad educativa misionera.

GRILLA COMPLETA

VIERNES 12: NOCHE JOVEN

08:00 hs- Inicio del Festival con la recepción de las distintas delegaciones.

09:00 hs- Reunión con todos los delegados deportivos.

14:00 hs- Acto del Deporte

14:30 hs- Inicio de las Actividades Deportivas.

19:00 hs- Show en vivo del Bichy Vargas en la Expo Feria. Frente al Polideportivo Municipal. Entrada Libre y Gratuita.

22:00 hs- Noche Joven con la presencia de Xenox Sonido e iluminación, Tunami La Cumbia Popular y el Dj Cris Kaiser en el Polideportivo Municipal. Entrada General $5.000

SÁBADO 13: ELECCIÓN DE LA NUEVA REINA Y BAILE DEL DOCENTE

08:00 hs- Continuación de las Actividades Deportivas.

20:30 hs- Apertura en el Polideportivo Municipal.

21:00 hs- Presentación de las Candidatas y Reinas Invitadas.

22:30 hs- Elección y Coronación de la Nueva Soberana.

23:30 hs- Show » BANDA LEGAL «.

01:30 hs- Show Musical COMPÁS DE AMOR

03:30 hs- XENOX Sonido e iluminación.

-Entradas Generales: $5.000 al 3755-686649/3755-627310.

DOMINGO 14: ALMUERZO Y ENTREGA DE PREMIOS

08:00 hs- Definición de las diferentes actividades deportivas.

09:00 hs- Misa en Homenaje a los Docentes en la Parroquia «San Rafael».

12:00 hs- Presentación de Ballets y danzas académicas locales e invitados.

13:00 hs- Almuerzo y Premiación.

17:00 hs- Finalización del Festival del Docente.