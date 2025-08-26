En un acto celebrado en Junín, el presidente Javier Milei presentó a los candidatos nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires y elevó el tono de su enfrentamiento con el kirchnerismo.

“El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos de manera descarada, pero nada nos va a asustar”, afirmó ante una multitud que lo recibió con banderas y cánticos.

Aunque evitó referirse de forma explícita al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, Milei planteó que la oposición busca generar inestabilidad. “Si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, qué nos va a hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente”, subrayó.

El mandatario acusó a sus adversarios de maniobras deliberadas. “Hoy señalaba todo lo que están dispuestos a hacer estos roñosos kirchneristas”, lanzó sin filtros. Y agregó: “Están tan disociados de la voluntad popular que elevan propuestas que quieren alejarnos del déficit fiscal”.

En otro pasaje, expresó su solidaridad con militantes libertarios que, según denunció, fueron agredidos: “Quiero expresar mi apoyo a nuestros militantes que fueron atacados por las hordas kirchneristas. Se acaban estas patotas. Kirchnerismo, nunca más”.

Milei remarcó que el 7 de septiembre será clave para el futuro de su espacio. “Esta elección va a significar el techo del kirchnerismo. Si ganamos en la provincia de Buenos Aires, vamos a clavar el último clavo al cajón del kirchnerismo”, sostuvo. También advirtió sobre supuestos mecanismos de fraude: “Se va a votar con una boleta que permite el fraude, no con la boleta que impuso el gobierno liberal”.

El jefe de Estado reservó críticas directas a Axel Kicillof. “A través de Ingresos Brutos por parte del bruto y trabas burocráticas han ido avanzando sobre el corazón productivo del país. Los Ingresos Brutos del bruto, o hacía falta que diga el enano soviético”, ironizó. Luego profundizó: “El parásito soviético solo sabe gastar y aumentar la deuda para seguir gastando. Gasta millones en políticas de género y festivales de verano, pero las escuelas y los hospitales se caen a pedazos”.

En paralelo, delineó su plan económico a futuro. “En 20 años cuadriplicaríamos el PBI y seríamos una gran potencia mundial. No habría que esperar tanto, porque en los primeros 10 años entraríamos al pelotón de los países desarrollados”, aseguró.

Durante la presentación, Milei destacó a referentes de su espacio. Agradeció a José Luis Espert, a quien definió como un “vanguardista” en la defensa de la libertad, y reconoció la labor de Karina Milei, “el Jefe”, en la organización nacional. También mencionó a Cristian Ritondo y Diego Santilli por su aporte al armado bonaerense.

Finalmente, llamó a su militancia a movilizarse en las urnas: “Si no van a votar, gana el aparato y no podemos dejar que nos sigan robando la vida. Hay que eliminarlos en las urnas y hay que ir y ganarles”. Cerró su discurso con un lema repetido entre sus seguidores: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Make Argentina Great Again”.