El gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof se refirió este viernes al futuro político de Cristina Kirchner y aseguró que «falta mucho» para las elecciones como para estar hablando de posibles candidaturas. En declaraciones a La Mañana de Víctor Hugo, por AM750, dijo que durante el último acto en Avellaneda, la vicepresidenta «apareció con posiciones muy claras y contundentes».

Allí, con su habitual tono incisivo, Cristina apuntó: «Soy peruca, hablemos claro. El único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva. Acá tampoco hay autoexclusión, hay proscripción».

En este contexto, Kicillof señaló que «Cristina sigue teniendo un papel de conducción en el campo nacional y popular», y reconoció: «Creo que es eso lo que estamos necesitando».

«Ella misma lo que planteaba era que cada uno asuma protagonismo. Me parece que es completamente justo. No se le puede cargar a Cristina no solo de ser víctima del intento de asesinato y proscripción, sino también de dar una respuesta», reflexionó.

Por eso, Kicillof destacó el «contundente llamado» de la Vicepresidenta «a que la militancia asuma ese protagonismo» -en sus palabras, que tomen el bastón de mariscal- a poco menos de un año de las elecciones.

«Sé que hay sectores que especulan con eso (la candidatura de CFK), pero creo que se trata de dar una respuesta contundente en las calles. Me parece que es más profundo y más general el tema», finalizó.

Fuente: Página12