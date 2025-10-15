Tras su exitosa gira por España, la icónica artista ofrecerá un show único en Posadas el próximo 6 de noviembre a las 20:00 horas; la fiesta estará a cargo de Juanca Horodeski.

La máxima referente de la música tropical argentina, Karina La Princesita, se prepara para volver a cautivar al público misionero en UMMA (Maipú 2260). Esta presentación exclusiva en formato after office se da inmediatamente después de que la artista culminara con rotundo éxito su gira por España, donde desplegó todo su carisma y potencia vocal en escenarios de Barcelona, Valencia, Madrid y Málaga, consolidando su posición en la música popular a nivel internacional.

Las entradas para esta imperdible cita están disponibles para su adquisición a través de TicketMisiones.com y PaseShow.

Con más de dos décadas de trayectoria, Karina es la voz femenina más popular de Argentina y la principal referente de la cumbia del Río de la Plata. Su notable carrera está marcada por el reconocimiento de la crítica, habiendo ganado siete Premios Carlos Gardel y el prestigioso Premio Konex. La Princesita demostró su versatilidad al trascender géneros, realizando una notable colaboración con la banda uruguaya de rock No Te Va Gustar.

Su popularidad no se limita al ámbito musical, ya que incursionó con éxito en televisión y, actualmente, en el streaming como parte del staff de Luzu TV. El público podrá revivir sus grandes éxitos, como «Corazón mentiroso» y «Con la misma moneda», junto a sus lanzamientos más recientes. Sumó gran impacto con «Envidiosa», su single para una serie de Netflix, y con su colaboración en el popular tema «Sinvergüenza» junto a Emanero, Ángela Torres y Jimena Barón. Su continua vigencia y carisma la mantienen como un ícono indiscutible.