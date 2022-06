La diputada provincial Karen Fiege (FRC) llegó a la Cámara de Representantes de Misiones con dos premisas bien marcadas: ser la voz de la ciudad de Jardín América (su pueblo natal) en el parlamento y trabajar por la puesta en valor de la cultura Mbyá Guaraní.

En esta última línea, la legisladora presentó en el parlamento misionero un proyecto de ley orientado, justamente, al fomento del turismo comunitario indígena.

“Cuando asumo mi banca era la jardinense que llegaba a la Cámara de Diputados de Misiones después de casi 20 años y el desafío primero era, y es, ser la banca de Jardín América en la Legislatura. La oferta electoral que propuso la Renovación (en 2021) en la lista que integré apuntaba, justamente, a federalizar a Misiones con candidatos que representen a los municipios”, contó Fiege en una entrevista con ENFOQUE.

Asimismo, remarcó que, además de representar a su pueblo, “venía también a traer a la Legislatura la bandera Mbyá, que la llevo desde un tiempo largo y que si bien visito y recorro comunidades hace muchos años, ahora el objetivo está orientado a ver que les interesa que se transmita en la Cámara”.

Fomento al turismo comunitario indígena

Consultada sobre el proyecto de ‘Fomento al turismo comunitario indígena’, la diputada Fiege indicó que, si bien en la actualidad son 30 las comunidades Mbyá que ejercen la actividad del turismo en sus respectivas comunidades, esta ley viene a generar un marco regulatorio y garantizar en el tiempo la continuidad de estos emprendimientos.

“Cuando estaba al frente de la Subsecretaría de Ecoturismo (previo a asumir como legisladora), en plena pandemia, la industria del turismo estaba pasando por su peor momento de la historia y había ya un grupo grande de guaraníes que venían emprendiendo turismo, y nosotros desde Ecoturismo veníamos ayudando, pero ellos querían nuclearse en una asociación civil para tener más fuerza, para estar más organizados y para poder bajar recursos. Y es ahí, justamente, que en junio de 2020 sale la asociación civil con la particularidad de ser la primera asociación que se constituye de manera virtual”, resumió Fiege sobre los primeros pasos de esta propuesta.

La diputada precisó que “hoy son casi 30 las comunidades que tienen senderos, paseos en sus comunidades”, y que el pedido de ellos “era que se trabaje en un marco regulatorio y que el fomento de este tipo de turismo no sea a voluntad del ministro de Turismo que esté en su momento, sino que tenga fuerza de ley y trascienda a los funcionarios, sin importar quien esté al frente de la cartera turística”, remarcó.

Fiege, señaló que con este proyecto se propone además la creación de un registro de las comunidades que ejercen el turismo, “y acompañar a estas, desde el Estado, con estructura, financiamiento, capacitaciones y promoción en los medios de comunicación, y que se incluya al turismo comunitario indígena, como un producto turístico nuestro. Tenemos la selva, tenemos Cataratas, tenemos los Saltos del Moconá y tampoco podés perderte de visitar una comunidad Mbyá, que es la historia viva y habla mucho de la identidad del misionero”, resaltó.

Potenciar el recurso humano

Por otra parte, la diputada Karen Fiege habló también sobre los empleos del futuro y del trabajo que vienen realizando desde el Gobierno provincial en materia de innovación, con los proyectos de la Escuela de Robótica, la Escuela Secundaria de Innovación y el Silicon Misiones.

“Comparto algo que se dice mucho, pero que no se profundiza y que queda muchas veces como un slogan: creo que hay que hacer el futuro. Muchas cosas que nos parecen alocadas, que no lo comprendemos o que pensamos que no está dentro de lo urgente, pero está en lo importante, tiene que ver con la generación de empleos que hoy no son tradicionales. Misiones es una de las provincias con mayor población joven y seguramente en lo que van a trabajar mis hijos y mis nietos, todavía no existe, no lo tenemos. Entonces hay que apostar a la capacitación de nuestros jóvenes en economía del conocimiento, en programación, etc.”, destacó.

Asimismo, afirmó que “el norte es potenciar el recurso humano, lo más importante que tiene Misiones, y darles a los jóvenes esas herramientas para el futuro, porque un curso de programación, de robótica, sale mucho dinero, y acá en la provincia lo tenemos de manera gratuita. Y eso muy valorable”, enfatizó.

Respecto a sí los jóvenes, en especial los menores de 18 años, valoran las políticas que vienen efectivizando desde el Gobierno provincial, en materia de capacitación y nuevas oportunidades para el futuro, Fiege fue contundente: “Claro que lo valoran, sobre todo el que lo vive o lo palpa”.

En este sentido, y a modo de ejemplo, contó que “en una oportunidad un joven de la Escuela de Innovación decía que terminó la primaria y que se quiso anotar en la Escuela de Innovación porque quería hacer la carrera de robótica y porque era la única secundaria que tiene esta orientación en Posadas. Entonces, el que está pensando que va a ser después, sí valora lo que se hace desde el Estado”, cerró.