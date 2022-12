La Cámara de Diputados de la Nación no consiguió el quórum necesario para la sesión especial pedida por el Frente de Todos para este miércoles con el objetivo de tratar el proyecto de moratoria previsional, que busca que unas ochocientas mil personas que tienen la edad jubilatoria pero no tienen los 30 años de aportes puedan acceder a ese derecho, y la creación de ocho Universidades.

Este miércoles, el oficialismo de la Cámara de Diputados había propuesto incorporar al temario de la sesión prevista para las 13 una serie de proyectos, entre ellos la ley de Alquileres y la de Humedales, para buscar conseguir el respaldo del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, que había anticipado que no daría quórum.

Horas después, sin embargo, Juntos por el Cambio confirmó que no daría quórum. «Habíamos decidido no dar quórum y hoy, sorpresivamente, cuando advirtieron que no tenían número, hicieron una ampliación de temario, pero no vamos a sesionar de esta manera. Estamos dispuestos a acordar un plan de labor que pueda consensuarse entre el oficialismo y la oposición con temas vinculados a lo que la gente está demandando que no pueden esperar caprichos de nadie», explicó el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, sobre la decisión de la oposición.

«Teníamos un acuerdo político para construir el quórum»

La presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, dispuso el levantamiento de la sesión al comprobar que sólo se habían reunido 124 de los 129 legisladores necesarios para dar inicio a la sesión, ya que habían asistido 116 del FDT, 4 de Provincias Unidas y 4 de la izquierda.

En tanto, no dieron quórum -además de JxC- el Interbloque Federal (que reúne a Identidad Bonaerense; Córdoba Federal y socialistas); el Bloque Ser; el Movimiento Popular Neuquino (MPN); la Libertad Avanza (liderado por Javier Milei) y Avanza la Libertad.

Al hablar en minoría, el presidente del bloque del FDT, Germán Martínez, advirtió que «hasta dos minutos antes de iniciar (la reunión de) Labor Parlamentaria teníamos un acuerdo político para construir el quórum, pero el bloque de Evolución nos comunicó que no iba a poder dar quórum».

«Nosotros decimos lo mismo en privado y en público», ironizó Martínez y vinculó lo sucedido con un título del diario Clarín que adelantaba que el kirchnerismo tendría los números necesarios para dar el debate gracias a un sector del radicalismo.

El comunicado de Juntos por el cambio

El Frente de Todos unilateralmente convocó una sesión especial sin consenso.

Luego de advertir que no tienen quórum decidieron de forma inconsulta ampliar el temario incluyendo la ley de alquileres, intentando una nueva trampa, ya que el dictamen de mayoría es de ellos y de tratarse solo empeoraría la ley vigente, Juntos por el Cambio y otros bloques opositores firmantes del dictamen de minoría hace meses estamos intentando construir una ley de consenso que mejore la ley vigente.

A su vez en reiteradas oportunidades le hemos solicitado al oficialismo que convoque a los jefes de todos los bloques para consensuar una agenda de trabajo.

Reiteramos nuestra vocación de diálogo y búsqueda de consensos para trabajar en esta Cámara de Diputados sin manoseos ni artimañas y con la seriedad que la labor parlamentaria exige.

