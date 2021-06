Juntos por el Cambio acordó «ampliar la coalición» y no descartó cambiar el nombre de la alianza, con vistas al cierre de listas del 24 de julio, mientras que en el PRO resolvieron bajar el nivel de confrontación pública producto de la puja por las precandidaturas en Ciudad y provincia de Buenos Aires tras una reunión entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Los principales referentes del espacio, sin la presencia de Mauricio Macri -quien no concurrió por cuestiones de agenda, según se informó- mantuvieron el martes pasado el segundo encuentro presencial de 2021 y evaluaron cambiar el nombre de la alianza -JxC, estrenado en junio de 2019 para las presidenciales de ese año- por otro que no definieron, con la intención de sumar dirigentes.

La ampliación

La propuesta, según trascendió, fue realizada en la reunión por el propio Rodríguez Larreta y apunta a facilitar la incorporación de referentes con los que la coalición opositora mantiene conversaciones, entre ellos Margarita Stolbizer y José Luis Espert, con vistas a las PASO del 12 de septiembre y las generales del 14 de noviembre.

«Hicimos un diagnóstico de cómo estamos parados en todas las provincias», reveló tras el encuentro el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados, el cordobés Mario Negri, y destacó que «la conclusión central es fortalecer la unidad y tratar de ampliar la coalición para ganar las elecciones y proponer una alternativa de poder a los argentinos».

Fuentes de la alianza indicaron a esta agencia que el objetivo es «replicar la unidad» en las provincias para evitar la disputa en las elecciones primarias, aunque en caso de competir en las PASO la intención es que sea «ordenadora y civilizada».

«Estamos decididos a ampliar nuestra coalición a todos aquellos que crean en la República, la libertad, el trabajo y la productividad», manifestó Bullrich, titular del partido PRO, desde su cuenta de Twitter.

Por su parte, el jefe del bloque de la Coalición Cívica (CC) en Diputados, Juan Manuel López, afirmó a esta agencia que «no se habló de candidaturas, pero sí de ampliar» el espacio.

Otras fuentes expresaron que la coalición definió «armar una mesa de trabajo con dos representantes por partido», para «tener una evaluación de las provincias y los temas que conversamos».

Con esos puntos de acuerdo, resolvieron volver a reunirse «en dos semanas».

Los participantes

En la reunión presencial del martes participaron Bullrich, Rodríguez Larreta, Negri, el excandidato a vicepresidente Miguel Pichetto, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y los diputados Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-CABA) y Juan Manuel López (Coalición Cívica-CABA).

Del encuentro de la mesa nacional de JxC también formaron parte los senadores Martín Lousteau (UCR-CABA), Humberto Schiavoni (PRO-Misiones) y Luis Naidenoff (UCR-Formosa).

En las filas internas del PRO, en tanto, se instruyó bajar el nivel de confrontación pública que venía escalando a partir de los cortocircuitos entre el ala dura y el sector más dialoguista del partido, en el marco de la puja por las precandidaturas en la Ciudad y provincia de Buenos Aires.

Ese fue el resultado de una reunión que mantuvieron Bullrich y Rodríguez Larreta el lunes, un día antes del cónclave de la coalición.

Las candidaturas

La semana pasada, Bullrich había rechazado la posibilidad de que Vidal sea candidata en CABA, mientras que la exgobernadora, antes de iniciar su gira por Estados Unidos, avisó que tomará su propia decisión cuando sea el momento aunque reveló que Macri le había pedido que compitiera en la provincia de Buenos Aires.

En Washington, Vidal se reunió con el titular de la OEA, Luis Almagro, y participó de una actividad del Intermamerican Dialogue -un foro de expertos en temas internacionales especializados en e Hemisferio Occidental- mientras que en Nueva York tiene previsto mantener encuentros con empresarios y analistas de Wall Street.

En relación a los tironeos por las precandidaturas en CABA y PBA, fuentes del espacio señalaron a Télam que en la reunión del lunes Bullrich y Rodríguez Larreta acordaron acordar bajar la confrontación pública sobre este tema, pero no pudieron resolver la puja sobre quiénes serán los postulantes.

Según se supo, Rodríguez Larreta, quien reiteró su apoyo a la precandidatura de Vidal en CABA, quiere definir el tema a partir de encuestas pero la exministra de Macri se opone a ese criterio porque considera que los liderazgos no se construyen de esa manera y refuta las mediciones por los desaciertos que muestran sobre resultados electorales.

Bullrich, un día después de esa reunión, declaró a la prensa: «No tengo las ganas ni la edad para pelear por un cargo», y sobre una eventual competencia con Vidal en la CABA manifestó: «Esto hay que solucionarlo sí o sí de la mejor manera posible, en la que todos veamos dónde cada uno puede tirar mejor el carro, es lo más importante».

Luego, al referirse en particular a su futuro, añadió: «Yo me adapto a lo que sea».

Rodríguez Larreta, por su parte, mantiene la decisión de impulsar a Diego Santilli para competir en provincia de Buenos Aires, postulación que fue cuestionada públicamente por el intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien está dispuesto a enfrentarlo en una interna, mientras que en paralelo Emilio Monzó, tercero en discordia, ya anticipó su intención de competir por la gobernación bonaerense.

En paralelo, Cornejo, titular del Comité Nacional de la UCR, propuso al neurocirujano Facundo Manes para encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, aunque sobre esa alternativa aclaró: «No tengo la anuencia de él».

El panorama bonaerense de la coalición opositora sumó finalmente otro factor, que añadió complejidad, cuando la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reiteró su deseo de encabezar la lista de diputados nacionales en el distrito más poblado del país: «Soy candidata en la provincia de Buenos Aires y no voy a ser segunda de nadie», remarcó.

En ese sentido, Carrió exhortó a los socios de la coalición a mantenerse unidos («tenemos que estar todos juntos, el PRO, la Coalición Cívica y los radicales») pero planteó que ella no «va a exponer definitivamente la salud» si no es para encabezar la lista, tras lo cual agregó que por esa razón no puede «ir tercera o cuarta».

Ante ese panorama en el territorio bonaerense, el extitular del bloque PRO en la Cámara de Diputados durante la gestión Cambiemos, Nicolás Massot, actual director del Banco Provincia, advirtió que «no hay que tenerle miedo a las internas», y dijo que la coalición opositora debe «utilizar» las PASO del 12 de septiembre para «dirimir el liderazgo» dentro de ese espacio.