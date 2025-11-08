La ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, conmemoró este sábado su 155° aniversario con un acto oficial encabezado por el intendente Leonardo Stelatto, acompañado por el gobernador Hugo Passalacqua y el presidente del Concejo Deliberante, Jair Dib. La ceremonia se desarrolló en el monumento conmemorativo a la fundación de la ciudad, ubicado sobre la avenida Mitre y la intersección con la calle Buenos Aires. Autoridades provinciales, municipales, de las fuerzas de seguridad y vecinos rindieron homenaje a la historia posadeña.

El intendente Stelatto destacó que «Posadas recibe este aniversario con nuevas obras, más crecimiento y más empleo». En su mensaje, agradeció el compromiso de los trabajadores municipales —en coincidencia con su día— y remarcó que «la construcción es entre todos, entre el colaborador municipal, el ciudadano y los funcionarios que tenemos que planificar y ordenar permanentemente para seguir creciendo».

El jefe comunal subrayó también la importancia de las obras que no siempre son visibles, pero que impactan directamente en la vida de los vecinos. «Tenemos situaciones pluviales muy diferentes, principalmente en ciertos meses del año. Estas obras resuelven el saneamiento de la ciudad y brindan más seguridad a las familias. Son trabajos que quizás no se ven, pero que no dejamos nunca de planificar ni de ejecutar», señaló.

Posadas, una ciudad con historia, presente y futuro

Por su parte, la secretaria de Salud, Deportes y Desarrollo Humano, Gabriela Flores, expresó su orgullo por acompañar esta fecha y valoró el crecimiento sostenido de la ciudad. «Todos los posadeños tenemos que recordar siempre nuestra historia y nuestras bases. Nos toca ocupar un lugar por el cual pasó mucha gente que trabajó para que vivamos mejor», afirmó.

La funcionaria destacó además el impulso del municipio al deporte y las actividades sociales. «Venimos trabajando para que la salud, el deporte y el desarrollo humano estén un poquito mejor cada día. Posadas viene demostrando que está haciendo las cosas bien y que va encaminada», señaló, al tiempo que repasó la agenda de eventos deportivos nacionales e internacionales que se desarrollan en la ciudad.

Durante el acto, las autoridades colocaron una ofrenda floral en memoria de los fundadores y pioneros de la capital provincial. La ceremonia contó con la participación de la Banda de Música municipal y delegaciones de instituciones locales, en un marco de respeto y orgullo ciudadano.

Fundación de una ciudad pujante

Posadas fue fundada el 8 de noviembre de 1870 por el comandante Gervasio Antonio de Posadas y se consolidó con el paso del tiempo como el principal centro político, económico y cultural de Misiones. Desde entonces, la ciudad creció al ritmo de su gente, manteniendo viva la memoria de quienes la forjaron y reafirmando, año tras año, su compromiso con el progreso y la identidad misionera.