El Ministerio de Salud Pública de Misiones, a través de la Dirección de Discapacidad, recuerda a la comunidad las 12 juntas evaluadoras que funcionan en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de acercar la atención y facilitar los trámites a las personas con discapacidad y sus familias.



Las sedes se encuentran distribuidas en Posadas, Eldorado, Oberá Leandro N. Alem, Jardín América, Iguazú, Andresito, San Vicente y El Soberbio, cada una preparada con equipos para la llevar a cabo la evaluación y orientación correspondiente.



La misma se compone por un equipo interdisciplinario (medico, trabajador social y psicólogo) que realiza una evaluación a la persona que solicita el “Certificado Único de Discapacidad” en base a las documentaciones y certificaciones encuadradas en las normativas nacionales, para determinar si es considerado como una persona con discapacidad.



¿Dónde funcionan las Juntas?

POSADAS

Ministerio de Salud Pública – Tucumán 2174 | discapacidad_misionesalud@hotmail.com

Consultorios Externos – Av. Marconi 3736 | juntamadariaga@outlook.com

Hospital de Pediatría – Av. Mariano Moreno 1092 | Tel: 3764-447778 int. 253 / Wpp:

3764-120672 | fbarreyro0515@hotmail.com

CAPS Barrio Belén – Calle 188 (Av. 147 Itaembé Miní) | Tel: 3764-578301 |

juntaevaluadoramuniposadas@gmail.com

ELDORADO

Edificio de Salud Mental (frente a Escuela 726) – Calle Batalla Mbororé | Tel: 03751-

666333 | juntadisceldo@gmail.com

OBERÁ

Hospital SAMIC – Calle Pincén y Federación S/N (Servicio de Rehabilitación) | Tel:

03755-421226 | cudzonacentroturuguay@gmail.com

LEANDRO N. ALEM

Zona Sur – 25 de Mayo 1076 | Tel: 03754-533509 |

juntaevaluadora.zonasur@hotmail.com

JARDÍN AMÉRICA

Fray Bonifacio Ortiz y Ruta Provincial 7 | Tel: 3743-610701 |

leonardosschardong2@gmail.com

IGUAZÚ

Hospital de Iguazú – Victoria Aguirre 142 | Tel: 3755-546269 / 285014 |

jddeiguazu@gmail.com

ANDRESITO

CIC Av. Corrientes y Catamarca | Tel: 3757-304839 |

juntadiscapacidadandresito@gmail.com

SAN VICENTE

Calle Abel Sínuka Nº48 | Tel: 3755-546269 / 3755-285014 |

juntaevaluadorasanvicente@gmail.com

EL SOBERBIO

Hospital El Soberbio – Calle Chivilcoy S/N | juntaevaluadoraelsoberbio@gmail.com