El Ministerio de Salud Pública de Misiones, a través de la Dirección de Discapacidad, recuerda a la comunidad las 12 juntas evaluadoras que funcionan en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de acercar la atención y facilitar los trámites a las personas con discapacidad y sus familias.
Las sedes se encuentran distribuidas en Posadas, Eldorado, Oberá Leandro N. Alem, Jardín América, Iguazú, Andresito, San Vicente y El Soberbio, cada una preparada con equipos para la llevar a cabo la evaluación y orientación correspondiente.
La misma se compone por un equipo interdisciplinario (medico, trabajador social y psicólogo) que realiza una evaluación a la persona que solicita el “Certificado Único de Discapacidad” en base a las documentaciones y certificaciones encuadradas en las normativas nacionales, para determinar si es considerado como una persona con discapacidad.
¿Dónde funcionan las Juntas?
POSADAS
Ministerio de Salud Pública – Tucumán 2174 | discapacidad_misionesalud@hotmail.com
Consultorios Externos – Av. Marconi 3736 | juntamadariaga@outlook.com
Hospital de Pediatría – Av. Mariano Moreno 1092 | Tel: 3764-447778 int. 253 / Wpp:
3764-120672 | fbarreyro0515@hotmail.com
CAPS Barrio Belén – Calle 188 (Av. 147 Itaembé Miní) | Tel: 3764-578301 |
juntaevaluadoramuniposadas@gmail.com
ELDORADO
Edificio de Salud Mental (frente a Escuela 726) – Calle Batalla Mbororé | Tel: 03751-
666333 | juntadisceldo@gmail.com
OBERÁ
Hospital SAMIC – Calle Pincén y Federación S/N (Servicio de Rehabilitación) | Tel:
03755-421226 | cudzonacentroturuguay@gmail.com
LEANDRO N. ALEM
Zona Sur – 25 de Mayo 1076 | Tel: 03754-533509 |
juntaevaluadora.zonasur@hotmail.com
JARDÍN AMÉRICA
Fray Bonifacio Ortiz y Ruta Provincial 7 | Tel: 3743-610701 |
leonardosschardong2@gmail.com
IGUAZÚ
Hospital de Iguazú – Victoria Aguirre 142 | Tel: 3755-546269 / 285014 |
jddeiguazu@gmail.com
ANDRESITO
CIC Av. Corrientes y Catamarca | Tel: 3757-304839 |
juntadiscapacidadandresito@gmail.com
SAN VICENTE
Calle Abel Sínuka Nº48 | Tel: 3755-546269 / 3755-285014 |
juntaevaluadorasanvicente@gmail.com
EL SOBERBIO
Hospital El Soberbio – Calle Chivilcoy S/N | juntaevaluadoraelsoberbio@gmail.com
