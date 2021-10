A días de la contienda electoral del 14 noviembre, en la cual el pueblo argentino volverá a ir a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso de la Nación, el diputado provincial Julio ‘Chun’ Barreto insistió sobre la importancia de que los misioneros acompañen con su voto a la lista de candidatos que propone el Frente Renovador, que encabeza Carlos Fernández, acompañado por Claudia Gauto y Fernando Meza.

El legislador consideró -en una charla con ENFOQUE– que “siempre las elecciones intermedias fueron difíciles para la Renovación. Pero si uno compara las PASO de septiembre con las PASO de hace dos años atrás, podemos decir con claridad que en esta nos fue mejor”.

En la misma línea, Barreto consideró que más allá de los resultados del pasado 12 de septiembre “vamos posicionando de a poco en la provincia a la Renovación, en una elección nacional, donde la elección en este caso está muy polarizada por la grieta entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Sin embargo, Misiones tiene un partido diferente que trabaja para los misioneros, y es una voz diferente para el Congreso de la Nación”, aseveró.

“En este largo proceso de explicar a la ciudadanía sobre el mandato que llevan nuestros legisladores al Congreso, la gente empezó a entender que queremos diputados nacionales en defensa de los intereses y necesidades de los misioneros. Que no estamos en la pelea, en esa grieta nacional y que nuestros intereses son de los misioneros”, remarcó.

Consultado respecto al traspié que tuvo el Frente de Todos a nivel país en las PASO del 12 de septiembre, Barreto dijo que “ese cimbronazo electoral hizo que de alguna manera el Gobierno nacional reaccionara, aunque todavía no veo esa reacción total”.

“La Nación entendió el mensaje de las PASO. Las urnas dan un mensaje cuando el ciudadano no está de acuerdo con la política nacional, pero creo que todavía no se han visto las medidas que se tienen que tomar para un verdadero cambio de rumbo. Los argentinos en general hoy están en búsqueda de empleo estable, la posibilidad de tener un hogar, y de que puedan sostener ese hogar con empleo genuino y no con tanta asistencia”, observó, y agregó que “la asistencia siempre es importante cuando hay una crisis, ningún argentino tiene que pasar necesidad, pero en estos momentos se están cometiendo excesos que no son prudentes”.

Sobre la oposición, el diputado misionero fue contundente y dijo que “no tienen autoridad moral en estos momentos para las críticas y menos de la manera en la que lo están haciendo. Juntos por el Cambio estuvo cuatro años en el poder y todo lo que dijeron que iban a hacer, no lo hicieron. Es más, en su gestión hipotecaron el futuro de los argentinos”.

En síntesis, Barreto aseguró que esa grieta que se da entre oficialistas y opositores en el plano nacional “deja al descubierto la falta de grandeza que existe entra esta dirigencia” y consideró que “si ambos sectores realizaran en serio un pacto de grandeza, con cordura y racionalidad, en busca de los intereses de todos los argentinos, vamos a salir adelante”.

“Hay recursos humanos y capacidad. Pero creo que el egoísmo de la política y de muchos sectores económicos, hace que no podamos salir adelante. Y eso no está bueno”, reflexionó.

Por último, el también ex intendente de Montecarlo fue consultado sobre qué figura nacional podría entrar en una eventual carrera presidencial de cara al 2023, y en este sentido manifestó que no observa ninguna que le sea atractiva.

«No vislumbro una figura atractiva hoy. Sí creo que necesitamos en la presidencia a un dirigente con humildad y con gestos de grandeza que pueda convocar a todas las partes. Eso es lo que está esperando el pueblo argentino. Hoy los argentinos no quieren discordias, peleas, divisiones, ni fanatismos estériles. El argentino quiere mucho más de lo que ve en la televisión nacional, en esos debates sin sentido, donde solo se exponen agresiones y peleas que no suman nada».