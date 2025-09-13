El intendente de Montecarlo, Julio «Chun» Barreto, resalta el acompañamiento provincial y la administración responsable que permitió pagar sueldos y avanzar en proyectos, incluso en tiempos de crisis.

Una administración sin desequilibrios

El intendente de Montecarlo, Julio «Chun» Barreto, destacó el aporte del Gobierno provincial y el trabajo coordinado con los municipios, a través del cual los intendentes de Misiones recibieron fondos destinados a salud, educación y caminos.

Respecto a su propia gestión, Barreto subrayó que Montecarlo se encuentra ordenado en lo económico, gracias a las decisiones preventivas que tomaron:

«Cuando vimos que el modelo cambió y desapareció el Gobierno nacional con políticas de distribución de fondos y el parate de obra pública, seguimos trabajando sin desequilibrar las cuentas», explicó.

Sueldos y aguinaldo al día

Uno de los puntos que más resalta en la administración es el cumplimiento en tiempo y forma de los pagos a los empleados municipales.

Barreto señaló que se abonan los sueldos con los incrementos correspondientes y que se pagó el aguinaldo en término.

«De esta manera garantizás el orden, la paz y el desarrollo de la comunidad», sostuvo.

Obras que avanzan a pesar de la crisis

El jefe comunal reconoció que tres obras importantes que dependían de Nación quedaron frenadas: entre ellas, un espacio de primera infancia. Sin embargo, el municipio no se detuvo:

El terreno destinado a lotes y servicios fue adquirido con recursos propios. Antes de fin de año se prevé la entrega de 140 terrenos con servicios para familias de Montecarlo.

Además, se continúan con los arreglos en una escuela local, con mucho esfuerzo municipal.

El mensaje de un intendente responsable

Con cuentas equilibradas, pago al día y obras que no se paralizan, la gestión de Julio «Chun» Barreto se posiciona como un ejemplo de administración seria y comprometida.