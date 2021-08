El diputado provincial Julio ‘Chun’ Barreto (FR) está próximo a finalizar su mandato en el Parlamento misionero y en una entrevista con ENFOQUE el hombre de Montecarlo destacó lo importante que fue para él poder formar parte de este poder del Estado.

“Mi primer experiencia legislativa fue en el año 2009 en el Concejo Deliberante, fue una etapa muy linda. La intendencia en 2011 ni hablar. Pero sin dudas la Legislatura, la Cámara de Diputados, es la Universidad de la política. Es el lugar donde se discute en las ligas mayores de hacia dónde tiene que ir o donde va una provincia”, reconoció el diputado.

Aseguró que en la Legislatura “se aprende de gestión, de leyes, de las normas que se requieren para que una provincia funcione. Mi paso por la Legislatura termina siendo una experiencia extraordinaria, de mucho aprendizaje y en donde en mayor o menor medida pude volcar mi experiencia de haber pasado por un legislativo local y ejecutivo local”.

En cuanto a las expectativas dijo que se cumplieron con creces. “Pretendía trabajar en el territorio, salir a recorrer la provincia, sabiendo que esto me iba a permitir llevar a la Legislatura distintos temas que probablemente no conocía, porque estaba acostumbrado a las necesidades y a la realidad de Montecarlo y no sabía cuales eras las de Puerto Iguazú, San Antonio, etc. Entonces recorrer la provincia me permitió conocer esas otras realidades, tener otra visión, que sin dudas ha sido muy importante, porque esto me permitió presentar muchos proyectos de ley que fueron y son útiles para la provincia”, señaló.

En este sentido, Barreto dijo que dentro los proyectos de ley que propuso, “el 70 por ciento tienen que ver con la sostenibilidad, con la sustentabilidad, con el medio ambiente, con el cambio climático que estamos viviendo y con la responsabilidad que también tengo en estos dos años en la Legislatura por estar presidiendo la Comisión de Asuntos Naturales”.

“Esto del medio ambiente es algo que me gustó, me apasionó. Fue de menor a mayor. Empezó en el Concejo Deliberante de Montecarlo, luego continúo en la Intendencia tomando algunas medidas que tenían que ver con medio ambiente, pero en esta etapa aprendizaje y compromiso en la Legislatura me comprometí mucho más con esta temática, sobre todo al poder manejar más información con respecto al tiempo que estamos viviendo con el cambio climático. Una situación dramática. Muy difícil. Que lleva a que no podemos dilatar el tiempo de decisiones en lo que respecta al cuidado del medio ambiente”, enfatizó.

En esta línea, el diputado contó que desde su rol de presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura se encuentra articulando medidas con los Ministerios de Ecología y de Cambio Climático, “sobre cuestiones que hacen falta para que la provincia siga estando a la vanguardia en materia medioambiental”, indicó.

“Desde la Cámara de Diputados hoy estamos trabajando en normas importantes para Misiones como por ejemplo la ley de Huellas de Carbono, la ley de Papeles Plantables, la ley de Cuencas Hidrográficas y la ley de Educación Ambiental”, enumeró.

“El mundo está mirando hoy a los 200 pulmones que quedan en el planeta y uno de ellos es Misiones. Nosotros tenemos que aprender a valorizar lo que tenemos. Y ahora viene esa etapa de valorizar, porque en los últimos años a los misioneros nos ha costado mucho sostener los montos, los ríos, los arroyos”, reflexionó.

Más allá de este trabajo de valorización, Barreto consideró que “el compromiso del ciudadano misionero con el medio ambiente es progresivo, pero no suficiente. Todos tenemos que ser conscientes de que estamos en el tiempo de tomar decisiones, y no solamente desde el Estado. Todos tenemos que cambiar el modo de vida. Debemos cuidar más nuestros recursos, cuidar la energía, porque todo lo que podamos ahorrar va a generar un impacto a favor del medio ambiente”, aseveró.

El legislador observó que los incendios que vienen ocurriendo tanto en Grecia como Turquía, así como la sequía que afronta la provincia y la región por estos días tienen una sola explicación: la depredación de los bosques.

“Hace 100 atrás Brasil tenía la mayor cantidad de bosque atlántico, le seguía Paraguay y luego Argentina. Nosotros hemos preservado tanto nuestros bosques y nuestra selva que la ecuación se revirtió. Hoy Argentina, y Misiones en particular concentra la mayor biodiversidad del país y le continúa Brasil y después Paraguay”, explicó.

“Lo que nosotros planteamos como misioneros es seguir siendo pulmón verde y con esto poder valorizar nuestros recursos. El mundo se tiene que dar cuenta del enorme trabajo que estamos haciendo y por ello, por ese cuidado del medio ambiente, es que solicitamos que nos financien para seguir conservando nuestros montes, que no solo dan aire sino también servicio eco sistémico, agua y alimento”, remarcó.