Si bien en Misiones es bajo el porcentaje de jugadores patológicos -menos del 1% (entre 200 y 300 personas al año)-, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) lleva adelante un programa que trabaja en la prevención de la ludopatía y promueve el juego responsable y saludable.

La psicóloga María Belén Díaz Beltrán es una de las integrantes del equipo que lleva adelante el programa ‘Juego Responsable del IPLlyC’, que funciona ante una necesidad de responsabilidad empresaria que contempla el Instituto. “Nos dedicamos plenamente a la actividad preventiva”, explicó la profesional.

El programa trabaja con charlas en diferentes ámbitos, en escuelas públicas y privadas, con el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y otras instituciones. Además, brindan cursos de ludopatía destinados al personal de salud de la provincia y agentes sanitarios. También es el tercer año que están trabajando con los cadetes de la Escuela de Policía de Misiones para darles herramientas y, de esta manera, cuando se pongan en contacto con la gente en la calle puedan brindarles herramientas sobre las adicciones comportamentales.

Concurso: ‘Yo Sé Sobre Juego Saludable’

Junio es el mes de la prevención y el 26 es el ‘Día Internacional del Tráfico y Uso Ilícito de Drogas’. En ese marco desde el programa se lanzó el concurso del que pueden participar cualquier persona mayor de 18 años.

El requisito para participar es enviar por whatsapp (3764683173) tres pautas que promueve el IPLYC de juego saludable, y si son correctas las pautas, acceden a un sorteo por diferentes premios. Pueden participar hasta el 28 de junio y el sorteo se realiza el miércoles 30 a las 17:30.

“Buscamos darle a la gente herramientas para que sepan que el juego es una actividad a la que se le puede dar un uso agradable de manera saludable”, indicó.

La psicóloga precisó que el juego es saludable cuando se lo tiene como una actividad de ocio, cuando no es una actividad para ganar dinero. El uso del dinero para el juego se debe hacer de una manera racional, utilizando solamente el dinero sobrante.

Díaz Beltrán marcó que hay una línea muy delgada para identificar cuando ya no es saludable. “Es escalonado, cuando más tiempo paso en el juego, más dinero gasto. Comienzan a generarse deudas y mentiras. Generalmente los que primero se dan cuenta son el entorno y la familia”, indicó.

Autoexclusión: una salida de la ludopatía

Entre los trabajos que realizan desde el equipo es atender a las personas que llegan al lugar para solicitar la autoexclusión. Consiste en pedir que se le niegue el ingreso a cualquier casino o sala de juego de la provincia. “El tramite debe ser personal, la persona debe asumir la enfermedad y buscar las alternativas para rehabilitarse”, señaló.

Las personas que deseen autoexcluirse pueden acudir al programa donde se lo contiene y asesora. “Es una autoexclusión por dos años, se le saca una copia del DNI, se le hace llenar un formulario donde debe poner un contacto ayuda de confianza, para acudir ante cualquier eventualidad”, explicó. En la misma línea subrayó que la mayoría de las personas que se autoexcluyen no vuelven a ingresar a un casino.

“Si la persona está muy mal le damos las opciones para que pueda buscar ayuda, ya sea en el sector publico (Centro Manantial) o privado”, señaló.

El juego patológico no distingue sexo ni edad

Respecto a quiénes afecta más esta enfermedad, dijo que, si bien antes era más común en los hombres, hoy se da de igual manera tanto en hombres como mujeres. Asimismo, dijo que hace un tiempo era común que los jubilados sean quienes acudían a solicitar ayuda, hoy, sin embargo, acuden jóvenes de 20 a 48, 50 años.

Díaz Beltrán contó que durante la pandemia desde el programa se comunicaron con los autoexcluidos y la mayoría contestó que la pandemia les ayudó a alejarse más de la necesidad de jugar y algunos, incluso, destinaron ese dinero que iba al juego para arreglos en sus casas.

La psicóloga subrayó la necesidad de no esconder la enfermedad, aseguró que esa es la manera de ayudar, que la familia sepa y pida ayuda. “Nunca hay que avergonzar al adicto de la adicción que tenga, sino no podrá salir”, subrayó.

Remarcó, asimismo, que la enfermedad no distingue clase social, ni solteros, ni casados. “La adicción la podemos desarrollar todos, pero por lo general son personas que buscan tapar una circunstancia que están pasando. La adicción siempre viene a tapar un malestar, hasta que yo no descubro cual es el malestar que lleva a una adicción, no podré salir”, explicó.