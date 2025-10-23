Tras prestar juramento, el joven abogado, reemplazó a la Dra. Valeria Fiore Cáceres, quién fue recientemente designada como Ministra del Superior Tribunal de Justicia de Misiones.

Al inicio de la 30° sesión ordinaria, el presidente del HCD, Jair Dib tomó juramento al abogado, Juan Matías Paonessa para que asuma el cargo de Defensor del Pueblo de la ciudad de Posadas, tras la reciente renuncia de la dra Valeria Fiore Cáceres.

Al asumir su nuevo rol, Paonessa reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos, el fortalecimiento institucional y la promoción de una gestión pública cercana, eficiente y participativa.

Con tan solo 26 años, cuenta con una sólida formación jurídica y una reconocida trayectoria en la gestión legislativa y modernización institucional. Se desempeñó como Prosecretario del Digesto Jurídico de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, donde formó parte del equipo técnico que impulsa el Digesto Jurídico Municipal, un programa que promueve la transparencia, accesibilidad y eficiencia normativa en los gobiernos locales de toda la provincia.

En el ámbito legislativo, representó a la Cámara en diversos foros de concejales y encuentros institucionales, donde expuso sobre la importancia de la organización normativa a nivel municipal. También fue impulsor de la XVI Ley de Consolidación Normativa de Misiones, aprobada por unanimidad, y colaboró en la creación de los Digestos Jurídicos de varios municipios misioneros, así como en la sanción de la Carta Orgánica del Municipio de Garupá.

Además, desarrolló funciones en el Departamento de Asuntos Legales del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) y combina su actividad profesional con un perfil emprendedor en el ámbito gastronómico.

Otros proyectos

Durante la jornada legislativa, se giró a comisión un proyecto de Ordenanza para adherir al municipio a los artículos 2, 4, 5, 6 y 7 de la Ley Provincial XVI N° 184 y la implementación local de la plataforma digital pública “EcoRed”, destinada a la difusión y promoción de prácticas sustentables.

Asimismo, se incorporó una iniciativa que busca adoptar un distintivo internacional de concientización y visibilización de las discapacidades y condiciones invisibles, representado por el color verde y la imagen de girasoles.

Seguidamente, se giró a comisión un proyecto de Ordenanza para prohibir en todo el ejido municipal la instalación, funcionamiento, promoción, publicidad o explotación de criaderos de animales de compañía y cualquier modalidad de cría, reproducción, intermediación comercial o venta con fines lucrativos.

Al momento de los homenajes, se declaró Personalidad Destacada a Carmen Rosa Alfaro, por su trayectoria educativa y vocacional por más de cuatro décadas al servicio de la educación pública.

Además, se entregó una Mención Honorífica a la Unión de Comisiones Vecinales de Itaembé Miní en la persona de quienes fueran sus integrantes, en mérito a la trayectoria en la ejecución de acciones realizadas en beneficio de la comunidad.

Finalmente, declararon de Interés Municipal las actividades de prevención y concientización del cáncer de mama del “Mes Rosa”; el 3º Congreso Interinstitucional de Enfermería de Misiones, bajo el lema “Asegurar el futuro de la salud cuidando a la enfermería” y el 50º Aniversario de la creación del Cuerpo Especial de Inspectores Municipales de Tránsito de la ciudad de Posadas mediante la Ordenanza I-Nº 24 (antes 886/02).