El jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, lamentó el rechazo del proyecto de Presupuesto 2022 impulsado por el Gobierno y criticó duramente a la oposición, a quien pidió «asumir también la responsabilidad que les cabe en este momento histórico» de crisis y no darle la «espalda» a la gente.

El funcionario nacional escribió una serie de mensajes en su cuenta personal de Twitter, donde expresó: «Lamentamos la decisión de la oposición de dejar al gobierno sin Presupuesto para el próximo año, lo que implica dejar sin presupuesto a las 24 provincias, a los 2.300 municipios, a los más de 40 millones de argentinas y argentinos».

«El Presupuesto no es ni más ni menos que la herramienta que permite al Estado invertir en obras y servicios que mejoren la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas», continuó el ex gobernador de Tucumán, quien había tenido un rol activo en las negociaciones con los gobernadores de las provincias para sumar apoyos al plan del oficialismo, el cual no llegó.

Luego, señaló la responsabilidad que tuvo el Gobierno al presentar el proyecto en el Congreso y resaltó la explicación realizada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien impulsa las gestiones para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). «Explicó exhaustivamente su contenido para su debate en el recinto, con el dictamen ya aprobado por la Comisión», señaló.

«Exhortamos a todos los dirigentes de la oposición a asumir también la responsabilidad que les cabe en este momento histórico», pidió Manzur, mientras que finalizó su descargo diciendo: «Pararse de frente y no de espaldas a la gente».

El Frente de Todos sufrió la primera derrota parlamentaria de magnitud, luego de una sesión maratónica de 21 horas, donde el oficialismo negoció a contrarreloj y buscó postergar la votación hasta tener los apoyos suficientes.

El proyecto oficial finalmente fue rechazado con 132 votos negativos, 121 positivos y una abstención y desde el sector opositor, quien había criticado fuertemente el Presupuesto presentado por Guzman, apuntaron contra el diputado nacional Máximo Kirchner, jefe de la bancada oficialista, tras un encendido discurso que molestó a los legisladores de Juntos por el Cambio.

