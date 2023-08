Los jóvenes talentos de Puerto Iguazú se destacaron el pasado miércoles en las Olimpiadas ‘Zygmunt Kowalski’, un evento que reunió a artistas de diferentes disciplinas y edades en un certamen que servirá de etapa selectiva de cara a la 18º edición de los Juegos Culturales Evita.

La jornada se realizó en el Parque del Conocimiento de Posadas y entre los ganadores se encuentran Nataliza Ferras, que obtuvo el primer lugar en canto solista sub 15; Oswel Carmona, que triunfó en Freestyle sub 18; Lautaro Lambare, quien se lució en Danza Individual categoría única; y Lujan de los Milagros Delgado, que logró «Destaque» en pintura sub 15.

«Felicitamos a estos representantes de nuestra ciudad y los alentamos a seguir expresándose artísticamente, deseándoles el mayor de los éxitos representándonos en la etapa Nacional de los Juegos Evita que se celebrarán del 25 al 30 de septiembre en la ciudad de Mar del Plata».