Del 29 de septiembre al 3 de octubre, Posadas fue el epicentro de la innovación juvenil con el desarrollo del HackPosadas 2025, una incubadora de talento que buscó soluciones tecnológicas a problemáticas locales de salud y medio ambiente. Bajo el lema “Innovación Tecnológica y Acción Local frente al Cambio Climático: soluciones locales para proteger la salud, el ambiente y la calidad de vida”, cuatro equipos trabajaron de manera colaborativa para enfrentar dos retos principales: “Posadas sin humo” y “Posadas se protege del Aedes”.

El evento, organizado por el Honorable Concejo Deliberante de Posadas y Silicon Misiones, con el apoyo de la Municipalidad, el Ministerio de Cambio Climático de la Provincia y el Fondo de Crédito de Misiones, reunió a 38 jóvenes motivados por generar cambios concretos en su comunidad.

Entre las propuestas presentadas, se destacó el proyecto ganador: una innovadora aplicación capaz de detectar posibles criaderos de mosquitos, herramienta clave para prevenir el dengue en la ciudad. El equipo responsable, integrado por Magalí Pretto Kaczorowski, Laura Rivera, Maximiliano Zarza, Flavia Benitez y Maria Laura Ríos, recibió un incentivo económico, becas y la oportunidad de presentar su proyecto públicamente.

El jurado, conformado por expertos en medio ambiente, salud pública e innovación tecnológica, evaluó los proyectos en función de su creatividad, viabilidad y potencial de impacto. Entre ellos se encontraban Alejandro Valenzuela, Director General de GIRSU, Ambiente y Cambio Climático de Posadas, Valeria Jaquiemin, del equipo técnico de Planificación Estratégica de la Municipalidad, y especialistas del CONICET y Silicon Misiones.

El HackPosadas 2025 no solo premió al equipo ganador: todos los participantes recibieron certificados por su compromiso y dedicación, reforzando la importancia de involucrar a los jóvenes en la construcción de soluciones para desafíos reales.

Así, la ciudad de Posadas vivió una semana de creatividad y tecnología aplicada, donde el talento juvenil se convirtió en protagonista de la transformación ambiental y sanitaria local, demostrando que con innovación y colaboración es posible generar un impacto positivo en la comunidad.