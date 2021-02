La historia violenta entre Micaela Staggemeier (22) y Manuel D.A (30) terminó de la peor manera en la madrugada del pasado 21 de febrero cuando la chica fue golpeada brutalmente por el hombre, quien gracias a la intervención de una amiga de la chica terminó preso. El caso conmovió a Eldorado, porque la joven agredida, lejos de callarse, decidió brindar ante los medios un relato de la pesadilla que vive desde hace cuatro años, cuando empezó la relación con el ahora imputado.

“El último ataque sucedió el domingo por la madrugada. Con dos amigos pasó a buscarme a eso de las 3 por un bar donde yo estaba. Íbamos a ir a su casa en el Kilómetro Dos. Pero en el camino empezó a hablar de temas dolorosos para mí y empecé a incomodarme. Como me pareció una burla, dije que quería irme a mi casa. Y él me dice entonces: ‘Si no te bajás del auto te vas a arrepentir’. Descendí y enfilé hacia una remisera. Ahí me persiguió, me tomó del brazo. Discutimos. Me agarró del cuello y me revoleó del cabello”, contó en su denuncia la chica, cuyas amigas llevaron adelante una manifestación hace unos días para que el denunciado no recupere la libertad.

Micaela agregó en su presentación ante las autoridades y los medios que “uno de los amigos de él, que había visto toda la escena, se ofrece para llevarme. Entonces subo al auto y él también lo hace. En ese instante me toma del cuello, coloca mi cabeza en su regazo y empieza a pegarme en la cara. También me ahorcaba. Me quedé quieta y me callé, para ver si me soltaba. Creo que pensó que me desmayó o me mató. Por eso paró”.

“Cuando me toco, tenía el rostro lleno de sangre. Les pido entonces que me lleven a mi casa, en el Kilómetro Seis. En la entrada de mi barrio, él amenazó a su amigo, porque no quería que me dejara en mi domicilio, que quería que fuéramos al centro a tomar un café. Y fuimos al centro. Una vez allí logró hablar por teléfono con una amiga, a la que le informé lo que pasaba”, recordó.

La joven dijo que “esa amiga salió a mi encuentro, junto con el novio y el cuñado me apartó de Manuel, que empezó a gritar que me fuera con él o me iba a arrepentir. Estaba transformado y sólo quería hacerme daño. Al rato vino la Policía. Él intentó escapar corriendo, pero igual lo atraparon”.

En su narración ante la prensa, Micaela confió que la pareja había terminado “en enero del año pasado, porque me había golpeado. En ese momento, denuncié el tema y nadie hizo nada. Él no respetó si quiera la orden de no acercarse. Por eso me fui a vivir a Guatemala, donde trabajé un tiempo y luego regresé”.

“Unos meses antes de volver a la Argentina volvimos a hablar y empecé a analizar si podíamos volver. Él se había radicado en Buenos Aires. Yo regresé directo a Misiones, quería pensar bien. Finalmente nos reencontramos en Capital Federal. Los primero días fueron lindos, pero luego volvió a agredirme. Entonces decidí terminar la relación y volver a Eldorado”, señaló.

Contó que “una vez acá lo volvimos a intentar, pero hace una semana tuvimos una discusión en la que me denigró y me echó de la casa. Y ahora sucedió esto”.

Micaela teme por su vida y pidió a la Justicia que no libere a Manuel.