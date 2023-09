El próximo 10 de diciembre el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, cumplirá ocho años al frente de esta cartera y en una entrevista con ENFOQUE Misiones habló sobre las distintas acciones implementadas en toda la provincia para potenciar la actividad.

Destacó que hoy la tierra colorada presenta una variada oferta turística, con las Cataratas del Iguazú como destino predilecto y con Posadas como el destino turístico que más creció a nivel regional.

El Ministro indicó que hoy el turista «busca experiencias únicas» y en este sentido aseguró que Misiones ofrece una diversidad de lugares para que el turista viva esa experiencia.

En cuanto a generación de empleo, Arrúa señaló que el turismo tiene un valor muy importante en la actividad económica de la provincia y que esa consolidación del sector genera en la actualidad unos 30 mil puestos de trabajo.

El 10 de diciembre va a cumplir ocho años al frente del Ministerio de Turismo, ¿qué evaluación hace del trabajo realizado?

Fueron ocho años de una experiencia muy nutritiva en lo personal. Antes de llegar al Ministerio me tocó estar en la dirección de Turismo de la Municipalidad de Posadas y veíamos que siempre teníamos que venir y golpear la puerta y ver de qué manera el Municipio podía estar presente en las acciones que se hacía desde el Ministerio. Entonces vine con esa premisa de abrir la puerta a todos los municipios.

El 12 de diciembre de 2015 Hugo Passalacqua me dijo, en la primera reunión que tuvimos, que Misiones es un gran parque turístico y hay que hacer que eso sea posible, y con ese mensaje fuimos a trabajar a los distintos puntos de la provincia, nos presentamos de esa forma en las distintas ferias y actividades nacionales e internacionales. Y se fueron dando momentos en la primera etapa muy lindos, donde Misiones llegó a tener un nivel de ocupación hotelera promedio anual que rondaba el 65-70 por ciento y la verdad lo que se conocía como la estacionalidad había bajado a un mes. Cuando nosotros entramos la estacionalidad era de un mes y medio, dos meses y había bajado a treinta días en total del año la estacionalidad de la actividad.

Después cuando teníamos los vuelos de Europa proyectábamos con Oscar (Herrera Ahuad) de la continuidad de poder traer vuelos de Estados Unidos, todo eso eran las proyecciones hasta que llegó la pandemia y ahí se planchó todo, y del récord de 2019 volvimos a cero. Eso hizo que tengamos que reinventarnos y cuando todo se caía nosotros no nos podíamos caer, éramos el Estado y teníamos que salir a motivar, acompañar y generar acciones y la verdad que fue un momento de quiebre y desde el sector turístico, con mucha diligencia de todos, fundamentalmente del gobernador Herrera Ahuad y Carlos Rovira, pudimos sortear esa situación y agudizando el ingenio todas las áreas nos fuimos reinventando y el turismo se fue reinventando, el de cercanía primero, después el nacional y ahora el internacional, y hoy estamos en una etapa diferente y con números superiores a lo que fue el año 2019.

Hoy Misiones tiene una variedad de ofertas y me preocupo mucho no por la cantidad de arribos, sino que me preocupo mucho más por la cantidad de pernoctes, porque cada vez que alguien viene a la provincia y elije quedarse por tres días, quiero que diga la verdad que hubiera ido cuatro o cinco, me quedé corto, necesito estar en Misiones una semana mínimo, y esa es la búsqueda, generar ese destino vacacional y a partir de ahí poder tener un turismo como lo estamos teniendo, todo el año.

¿Cuáles serían los desafíos para el corto y mediano plazo?

Los desafíos son permanentes. Ahora estamos trabajando sobre destino de turismo inteligente, sobre base de datos, big data, todo eso son mecanismos y herramientas tecnológicas que tenemos que seguir nutriéndonos para que podemos seguir mejorando las distintas performances en el turismo.

Y todos estos mecanismos y herramientas tecnológicas impactan en el nivel de pernocte, porque nosotros sabemos de donde viene el turista, que quiere, que busca, que elije en esos días que viene, cuales son las tres o cuatro actividades que quiere hacer. Tenemos entonces que tener un destino que esté preparado para recibirlos de esa forma, porque cada vez el turismo es más personalizado.

Hoy el turismo pasa por lo personal. Saben cuáles son tus gustos, que es lo que venís a buscar, si venís con tu familia saben cuales son las actividades que te gusta hacer con tu familia. Y hoy uno de los bienes más preciados que tiene la humanidad es el tiempo, entonces la gente no sale más de vacaciones 20 o 30 días como hace muchos años atrás, hoy la escapada es cinco a siete días y salís en varios momentos del año de vacaciones.

Entonces, el turismo inteligente no es más que estar preparados de manera inteligente, no solo para recibirlos sino para saber que quieren hacer, que es lo que buscan, y eso es lo que te va dando esa atención personalizada que hoy el turista demanda.

Hace 10, 15 años atrás Puerto Iguazú era el destino predilecto, hoy, además de Cataratas, ¿qué otros lugares eligen conocer quienes visitan Misiones?

Hoy el turista busca experiencias únicas. Quiere ser el primero en el lugar y decir cuando regrese que estuvo en Misiones, y que conoció tal lugar o qué comió en tal lugar.

La marca Puerto Iguazú está muy instalada en el mundo y eso hace muchas veces que nos cueste, un poco, posicionar a Misiones en su totalidad como una provincia turística. Más allá de eso, utilizamos esta marca fuerte, como lo es Puerto Iguazú, para traccionar a todos los destinos de la provincia.

De a poco estamos logrando instalar a Misiones como ese gran parque turístico en un gran trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios.

Hoy Posadas es la ciudad que más creció turísticamente a nivel regional, a nivel Norte Grande, es la que más creció en calidad de vida y calidad turística y hoy es un atractivo donde el consumo de los turistas se base entre Puerto Iguazú, Moconá (El Soberbio), Posadas y San Ignacio. Esa es la distribución.

¿Cuál es el aporte del turismo a la actividad económica de la provincia?

En cuanto empleo el mayor beneficio lo tiene Iguazú porque tiene la mayor oferta. Tiene 15 mil plazas y Misiones está llegando a las 30 mil y la mitad la tiene Iguazú, entonces la mayor capacidad de empleo se genera donde hay más plazas.

Nosotros estamos llegando a casi una plaza, un empleo, ese es el promedio. Hay hoteles donde no se dan esas características, pero hay lugares con diez glamping que generaron treinta nuevos empleos, entonces cada plaza en este caso generó tres empleos.

En total son más o menos 30 mil familias que viven de manera directa e indirecta del turismo en la provincia.