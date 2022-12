José Luis Pastori es un joven contador que mamó desde muy chico la política y que luego de años de militar en la Unión Cívica Radical (UCR) de Misiones decidió cambiar de aire y sumarse a las filas del Frente Renovador de la Concordia Social (FRC).

Su incorporación a la Renovación no pasó desapercibida, ya que es hijo de un histórico dirigente del radicalismo provincial que, hasta el 10 de diciembre de 2021, ocupó una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

En una entrevista con ENFOQUE Misiones, Pastori dijo que se sumó a la Renovación «porque me di cuenta que es un espacio desde donde se pueden hacer realidad muchas cosas, algo que no sucede en otros partidos donde solamente hablan, pero no concretan», criticó en referencia al partido centenario.

«Con casi 20 años de Gobierno en la provincia, el proyecto de la Renovación tuvo y tiene un proceso que no es estático, sino dinámico. Todos los años se plantean nuevos paradigmas, nuevas formas, nuevas ideas que se trabajan para construirla y eso es una cuestión que a mí me sedujo muchísimo, porque la visión estratégica que se tiene en la Renovación de todos los temas (educación, desarrollo, economía, tecnología y seguridad) hace que este dinamismo sea fluido, haciéndose realidad, sin olvidar el cuidado que se tiene con el vecino, con el misionero», destacó el joven profesional.

Observó que la Renovación «ha introducido una impronta muy importante que hasta hace un tiempo no se tenía, que es el Misionerismo. Esto antes no ocurría, porque con las viejas estructuras uno estaba atado a una decisión de cómo veía el país central a las provincias. Entonces si se tenía suerte y a tu candidato nacional le iba bien, quizás se podía estar un poquito mejor en la provincia. En cambio, hoy, este nuevo paradigma planteado (el Misionerismo) permite al ciudadano proponer temas que le interesa, le sirve, le es útil y realmente le importa, sin estar pendiente de cómo nos ven o cómo quieren que hagamos las cosas desde Buenos Aires», reflexionó.

«Esa visión estratégica, ese paradigma hecho realidad, fue lo que me sedujo y me llamó a formar parte de este proyecto», afirmó.

¿Qué análisis hace de la política económica de la Renovación en estos casi 20 años de gobierno?

La Renovación ha hecho un trabajo fenomenal en la parte económica. Veníamos de la década del ‘90 donde se produjo esa moda de mal aplicar políticas libertarias que generaron un endeudamiento atroz y empezaron a circular las cuasi monedas. Por lo tanto, en esa década, la gestión económica en el país y sobre todo en la provincia de Misiones, fue muy mala.

Con la llegada de Renovación se ha implementado una política económica con austeridad, maximización de los recursos y eficiencia. Hoy, después de la gestión de la Renovación, tenemos una provincia totalmente desendeudada. La deuda que tiene hoy la provincia es prácticamente nada en comparación con el presupuesto que estará vigente para el año que viene.

¿Y qué te genera tener una provincia desendeudada? Aplicar esos recursos o ese dinero que antes se destinaba para pagar capital e intereses de esa deuda a destinarlos a otros sectores. Lo vemos claramente con el impulso que se está dando a lo que es la tecnología del conocimiento y la innovación.

En líneas generales la gestión de la Renovación es buena, siendo aun una de las provincias más castigadas en el reparto de Coparticipación. Se elaboraron y se aplicaron medidas necesarias para suplir esa falta de presupuesto que nos debe enviar Nación y hoy ha quedado demostrado lo que muchas veces se criticó, como el pedido de la Zona Aduanera Especial, que es totalmente necesaria para suplir esa deficiencia de dinero que no recibimos por el sistema de coparticipación federal.

Sería un necio si digo que todo está bien, pero lo que se ha hecho es encaminar positivamente todas las áreas que hacen a la provincia. Contamos con un sistema de salud modelo, se destina dinero a proyectos de innovación. Misiones es una de las tres provincias que fabrica autos eléctricos y la única que ha dado una solución a los tomadores de crédito UVA en el país. Para todos estos movimientos se necesitan recursos que salen de medidas económicas aplicadas y que suplieron esa falta de dinero que nos debe enviar Nación.

Aportar desde el conocimiento

Si bien toda aspiración de un militante político es poder llegar a ocupar espacios de toma de decisiones, Pastori no se apura y aseguró que su «única aspiración», en este momento, «es poder sumar y aportar desde mi conocimiento, mi actividad y militancia a una mayor consolidación del Frente Renovador en la provincia».

«No busco una candidatura en particular, eso puede venir o no. No es una condición esencial para participar en la Renovación. Este espacio te da la posibilidad de poder desarrollarte y hacer las cosas en pos de mejorar la provincia y la calidad de vida de los misioneros. Mi mayor desafío ahora es aportar y sumar», aseveró.

En esta línea, Pastori contó que junto a su equipo de trabajo se encuentran visitando distintos puntos de la provincia para sumar nuevos dirigentes bajo el paraguas del denominado ‘Espacio Misionerista’, que tiene al joven radical como su impulsor.

«La idea de este espacio es convocar a todas aquellas personas que hayan, o no, participado de algún partido político a sumarse a esta nueva construcción que plantea una nueva forma de hacer política en la provincia», remató.