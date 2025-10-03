El diputado libertario José Luis Espert reconoció públicamente haber recibido u$s 200.000 de compañías vinculadas al empresario Fred Machado —acusado en Estados Unidos por delitos relacionados con lavado de activos y narcotráfico—, aunque sostiene que esos fondos fueron claramente declarados en su momento. A pesar del escándalo, afirmó que no bajará su candidatura para las elecciones de octubre.

Detalles de la denuncia y la defensa de Espert

Documentos del Bank of America, presentados en una causa judicial en Texas, muestran que se efectuó una transferencia de u$s 200.000 desde un entramado societario vinculado a Machado hacia Espert, y que dicho giro está registrado en el expediente.

En su defensa, Espert explicó en video (grabado y difundido con supervisión de Casa Rosada) que el pago no se hizo desde cuentas directamente de Machado, sino desde empresas en su órbita.

Afirmó que los fondos no fueron para campaña política ni para algún cargo público, sino que correspondían a servicios privados profesionales realizados con anterioridad.

También sostuvo que todas las operaciones fueron justificadas, que nunca recibió fondos de origen ilícito y que pudo haber sido ingenuo, pero que “delincuente, jamás”.

Vínculos previos y antecedentes judiciales

En el expediente federal en Argentina (causa 1780), se confirmó que Espert utilizó aeronaves vinculadas a empresas de Machado en al menos 35 ocasiones durante su campaña presidencial de 2019, lo cual complicaría su argumento de que todo fue “actividad privada”. Uno de esos vuelos fue entre Buenos Aires y Puerto Madryn para presentar un libro.

Las empresas involucradas forman parte de un entramado societario ligado a Machado, que está siendo investigado en EE. UU. por causas de narcotráfico y lavado de dinero.

La documentación corresponde al expediente “USA v. Mercer-Erwin et al.”, que tramita ante la Corte federal del Este de Texas, en un caso en que una socia de Machado fue condenada.

Además, Espert ya había sido cuestionado en otros medios por los vínculos con Machado, lo que da contexto de largo plazo al episodio.

Reacciones políticas

Javier Milei salió a respaldar a Espert, calificando las acusaciones como una “burda e inmunda operación” llevada adelante por el kirchnerismo.

Por su parte, sectores de PRO y de Juntos por el Cambio exigieron explicaciones más claras, señalando que la defensa de Espert “no alcanzó” ante la gravedad de los hechos.