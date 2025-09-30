Posadas será sede de dos jornadas intensivas de actualización en autismo los días 10 y 11 de octubre. La propuesta, organizada por el CIMPA y el Instituto Superior Sanmartiniano, busca compartir conocimientos científicos y experiencias interdisciplinarias con la comunidad, en el marco del cierre del Curso Internacional de Autismo.

El Centro Integral Municipal para el Autismo (CIMPA) de Posadas, en conjunto con el Departamento de Investigación y Extensión del Instituto Superior Sanmartiniano (Cód. 04109 SPEPM), anunció la apertura de inscripciones para el módulo 6 Curso Internacional de Autismo, que se dictará en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Bolívar 2344,Posadas).

Los días 10 y 11 de octubre del 2025 se llevarán a cabo en Posadas dos Jornadas de Actualización presenciales e intensiva como parte del Curso Internacional de Autismo, que durante seis meses ofreció formación (virtual y presencial) a más de 80 participantes. Esta instancia final abrirá sus puertas a la comunidad, con el objetivo de compartir conocimientos de valor y sensibilizar sobre la temática. Cabe destacar que es necesario reservar el cupo para poder participar.

Las jornadas estarán a cargo del Dr. Víctor Ruggieri, director del Curso, referente nacional e internacional en neurociencias y abordajes interdisciplinarios del autismo, y de la Dra. Claudia Arberas, médica genetista y consultora Honoraria de la Sección Genética del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, quien participará como docente invitada. Por su parte la coordinación académica del Curso Internacional de Autismo, está a cargo de Magister Soledad Acuña y la licenciada Florencia Stelatto del CIMPA, junto con el Departamento de Investigación y Extensión del Instituto Superior Sanmartiniano, liderado por la Dr. Yamila Nuñez. “Tener a un referente como el doctor Ruggieri en la Dirección del curso y docente ha sido una gran oportunidad para este proyecto que impulsamos desde Posadas”, comentaron desde el equipo local.

El Curso Internacional de Autismo estuvo destinado a profesionales de la salud y la educación, así como a equipos interdisciplinarios y personas interesadas en adquirir herramientas actualizadas para la detección temprana, el diagnóstico clínico, la intervención terapéutica y el acompañamiento integral de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). “Este curso representa una oportunidad única para fortalecer las prácticas inclusivas y de acompañamiento a personas con TEA, desde una mirada científica, interdisciplinaria y humana”, destacaron desde la organización. La participación es con cupos limitados y requiere reserva previa a través delcorreo evento@sanmartinianoinstituto.

Desde la organización adelantaron que esta etapa será especial, ya que marca el cierre de un proceso formativo muy valioso y, al mismo tiempo, abre la posibilidad de que profesionales e interesados que no pudieron completar la cursada participen en estas dos jornadas de actualización con clases magistrales presenciales.

CRONOGRAMA DEL MÓDULO 6 + JORNADA DE ACTUALIZACIÓN

Primer día –10 de octubre.

8:30 – 8:50 | Recepción y acreditaciones

9:00 – 10:00 | Autismo y catatonía – Dr.Víctor Ruggieri

10:00 – 11:00 | Burnout en autismo – Dr.Víctor Ruggieri

11:00 – 11:30 | Pausa café

11:30 – 13:00 | Tratamiento farmacológico enautismo – Dr. Víctor Ruggieri

13:00 – 14:00 | Intervalo

14:00 – 16:30 | Bases genéticas y epigenéticas del autismo: ¿Cuánto influye lo ambiental? – Dra. Claudia Arberas.

16:30 – 17:30 | Terapias alternativas: mitosy certezas – Dr. Víctor Ruggieri

17:30 – 18:00 | Preguntas y comentarios ·

Segundo día –11 de octubre.

9:00 – 11:30 | Importancia de la consultagenética en familias con una persona con autismo – Dra. Claudia Arberas

11:30 – 12:30 | El autismo a lo largo de lavida – Dr. Víctor Ruggieri

12:30 – 13:30 | Reflexiones e intercambio

13:30 | Cierre del Curso – Autoridades: Magister Soledad Acuña, Lic. Florencia Stelatto y Dr. Víctor Ruggieri.