En una entrevista con ENFOQUE, el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Misiones, Dr. Jorge Gutierrez, habló sobre su visión respecto de las vacunas contra la enfermedad del coronavirus COVID-19 que se están produciendo en algunos países y de las dosis que -se estiman- llegarán a Argentina a principio del 2021.

Si bien, el tema es bastante complejo para analizarlo, para el especialista la cuestión se basa en las expectativas sobre la llegada de la vacuna y de los resultados que se obtengan en la población. “Desde el marco internacional y mediático, uno se entera más de este punto por parte de los medios antes que los comunicados internacionales oficiales. Hay que entender que el contexto de las vacunas es más genérico y con retención en el tiempo, ya que desde chicos siempre supimos que debemos vacunarnos para prevenir cualquier tipo de enfermedad”.

En la misma línea, agregó que los tiempos se acortaron, teniendo en cuenta que la producción y aprobación de cualquier vacuna varía alrededor de cuatro años, por lo que la sociedad debe comprender que la ciencia avanza y los estudios son cada vez más rápidos para investigar una posible cura, inclusive utilizando matrices biológicas complejas para poder crear nuevas vacunas.

“Todo evoluciona más rápido, aunque no deja de hacernos ruido lo que pueda llegar a pasar. Y es que estamos ante una enfermedad desconocida desde hace once meses y que tuvo su rebrote en varios países europeos, por eso no podemos relajarnos”. Sin embargo, fue optimista y apuntó a que “Misiones realiza una estrategia muy inteligente hasta que tengamos la vacuna y el objetivo es tratar de que el número de vacunados sea mayor que el número de enfermos”. Y hasta recomendó que “una vez que llegue la vacuna, hay que colocársela”.

¿La vacuna que ingrese al país, llegará a tiempo para evitar una segunda ola de contagios?

Ante esta pregunta, el médico afirmó que es una posibilidad que no haya una segunda ola de contagios en Argentina y sobre todo en Misiones. “La provincia se encapsuló y fue una de las capsulas más eficientes y evitó tener apuros en las guardias, internaciones masivas o desbordes en los servicios de terapia intensiva, incluso no tuvimos ocupaciones excesivas de respiradores artificiales. Pero creo que, en caso de que hubiera una segunda ola, las vacunas llegarán antes”, aseguró Gutiérrez.

Por otra parte, consultado sobre cuál fue la clave de los resultados con respecto a los pocos casos positivos que tiene Misiones, lo que permite que sea una de las provincias con menor cantidad de contagios en el país, el epidemiólogo resaltó que “en primer lugar, todo se debe gracias al cierre de las fronteras tanto nacionales como internacionales y más allá de que hubo gente que incitó por caminos alternativos de manera ilegal, las fuerzas armadas pudieron controlar las principales entradas que son el Arco y Centinela”. A lo que añadió: “También fue muy importante la forma gubernamental en que se fue desarrollando, es decir, el estudio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), para aislar a los ciudadanos, que se fue cumplimentado en su mayoría. Posteriormente, se utilizó el sistema de habilitación de actividades y no de fases como en otras provincias. Esos fueron los secretos para que sigamos manteniendo una baja meseta de contagios”.

El equipo interdisciplinario y un trabajo mancomunado

Si bien, el manejo de la pandemia excedió los límites de la epidemiología, desde el Gobierno de Misiones se realizó una conjunción de distintas estrategias que van más allá de lo sanitario.

En cuanto a la conformación del equipo interdisciplinario, el trabajo de equipo y sus reuniones sanitarias, Gutiérrez destacó que se llevó a cabo una labor mancomunada con diferentes organismos para lograr un protocolo respetable y acorde a cada sector. “En principio, tuvimos una interdisciplina acorde a los problemas que veíamos dentro de la provincia y posteriormente, se sumaron los distintos ministerios para buscar respuestas y soluciones sanitarios para cada sector. Es decir que no se dejaron las decisiones en manos del Ministerio de Salud Pública, sino que todos los ministerios han interactuado y eso fue un punto muy inteligente para evitar encontrarnos con un desfasaje de que se diera más importancia al sector de sanidad y el resto se dejara de lado. Eso no pasó”, remarcó.

250 mil dosis y un plan de vacunación particular

Cabe recordar que hace algunos días el gobernador Oscar Herrera Ahuad, estimó que serán 250 mil dosis de la vacuna que arribarán a Misiones, las cuales cubrirían a una parte de los grupos de riesgo de la provincia.

Al respecto, Gutiérrez se refirió al plan de vacunación que se proyecta para principios del año que viene. “En este sentido, la que está en mente es la vacuna rusa Sputnik V y teniendo en cuenta que son dos dosis aplicables a cada paciente, en primera instancia se colocarán a 125 mil personas y entre ellos se encuentran los trabajadores esenciales -entre ellos, personal sanitario- (por la exposición con los pacientes) y de seguridad. También se vacunará a los mayores de 60 años y a los pacientes con enfermedades de riesgo”.

Para esta primera etapa, quedarán fuera de la lista, los menores de 18 años, ya que desde el Ministerio de Salud Pública no ven tanto riesgo en los jóvenes. “Daremos prioridad a la población que más se enferma y más se muere por este virus”, dijo.

Por último, explicó que la logística inicia con el abordaje y la llegada de las vacunas a la ciudad de Posadas, que luego continuará con su distribución. “Se trabajará cuidadosamente con este sistema porque debemos realizar la contabilización de cada dosis, verificar la seguridad con la que llegan y realizar su correspondiente mantención. Posteriormente se distribuye a cada hospital, siempre manteniendo su cadena de frío y por esa razón, en principio se citará al paciente al nosocomio y no será de manera domiciliaria”, cerró el profesional de la salud.