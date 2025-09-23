El presidente Javier Milei se reunió en Estados Unidos con su par Donald Trump en medio del respaldo que el líder republicano expresó a su gestión frente a la inestabilidad de los mercados en Argentina.

“Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, sostuvo Donald Trump a través de su red Truth Social.

En la misma línea, precisó: “El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

«Heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto», sentenció sobre la gestión de Alberto Fernández.

Acompañaron al mandatario la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Gerardo Werthein.

La agenda del mandatario argentino en Estados Unidos marca además su asistencia a la 80° Asamblea General de la ONU, y un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. También recibirá la condecoración Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council.

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos

Milei asistió a la intervención de Trump en la 80ª Asamblea General de la ONU, y dos horas después tuvo lugar la esperada reunión bilateral entre ambos jefes de Estado.

El presidente estadounidense ratificó su apoyo político y la predisposición de su administración a brindar auxilio financiero, algo que Milei ya había confirmado que se negocia con el Tesoro norteamericano. La reunión ocurre en un contexto de dudas sobre la capacidad de Argentina para afrontar vencimientos de deuda por u$s4.000 millones en enero y u$s4.500 millones en julio de 2026.

La Casa Blanca valora a la Argentina como socio clave en la región, en medio de las tensiones de Washington con el presidente de Brasil, Lula da Silva. El alineamiento ideológico entre ambos mandatarios refuerza esa disposición de cooperación.

Encuentro Milei-Georgieva

Tras su cita con Trump, Milei mantendrá un encuentro con Kristalina Georgieva, titular del FMI, que recientemente manifestó su respaldo a la Argentina tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. También participarán el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía Luis Caputo, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el vocero Manuel Adorni.

Por la noche, el mandatario asistirá a una recepción ofrecida por Trump a los presidentes presentes en la ONU. El miércoles a las 12.45 será el turno del discurso de Milei ante la Asamblea General, y a las 19.55 recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, de manos del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.