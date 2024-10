Informe de Liliana Franco, enviada especial.- El presidente Javier Milei subió al atril y fue aplaudido de pie por los empresarios que esperaban su discurso. El círculo rojo aguardaba definiciones sobre la marcha, pero en especial sobre el futuro de la Argentina. En rigor, se llevaron más una clase de política económica y un repaso de los 10 meses de la actual gestión y de la herencia recibida. Pero también un pedido: «Es momento de invertir».

Dentro de las definiciones, Milei insistió con que su gobierno no devaluará y que avanzará haca la dolarización endógena, al tiempo que reiteró que ese plan el peso será fortalecido. «Lo más probable es que Argentina vaya, sin lugar a dudas, a un nivel de moneda mucho más apreciada”, afirmó.

Además, remarcó los resultados en la baja de la inflación, seguramente el principal logro hasta ahora. Sostuvo que el riesgo país “va a colapsar” y que cuando termine con la inflación “inducida”, se hará la salida del cepo.

“El Banco Central no los va a molestar nunca más porque, conforme avance la dolarización endógena, va a haber un momento en que va a ser muy grande la operatoria en dólares, y en pesos muy chiquita, y cuando se dé esa situación vamos a estar en condiciones de cerrar el Banco Central y que los políticos nunca más en la vida puedan volver a estafarlos con el impuesto inflacionario”, dijo el Presidente ante un auditorio que en general aplaudió con moderación.

Milei hizo un fuerte llamado a los empresarios a que inviertan en el país porque, consideró, solo el sector privado es quien pondrá la economía en funcionamiento. Lo dijo al reivindicar el corrimiento del Estado de esa función, fiel a su concepción liberal.

«Ustedes son los responsables de su propio destino, ustedes son los arquitectos de su propio futuro. Si no se ocupan ustedes de ustedes mismos, ¿quién lo va a hacer? ¿El Estado? No, porque el Estado lo único que puede hacer es daño, el Estado no produce nada. Cuando el Estado da algo, es porque antes se lo robó a alguien. Por eso, nosotros hemos implementado la política más liberal de toda la historia argentina», tal como lo había hecho más temprano el ministro Federico Sturzenegger, ratificó que no será el Estado -al menos no esta versión liberal- la que los ayudará.

E insistió: «Ustedes son los responsables de hacer Argentina grande otra vez. Nosotros solamente les estamos brindando un terreno de juego en el cual puedan jugar. Pero ustedes son los que van a poner de pie a la Argentina».

Durante su presentación en el 60° Coloquio de IDEA, que se realizó en Mar del Plata, el primer mandatario comenzó haciendo un repaso de la herencia que recibió del gobierno de Alberto Fernández y reveló que «era importante hacer el ajuste durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto, por decirlo de alguna manera».

«Por el tipo de ajuste que estábamos haciendo era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera en el primer trimestre», reconoció el jefe de Estado este viernes.

En la misma línea, el economista libertario aseguró que «las jubilaciones están 10% por arriba de la inflación y arriba de lo que estaban en noviembre». «Además, en dólares se triplicaron», insistió.

Además, aseguró que el «impacto negativo» que hubo en el primer trimestre en el sector productivo «ya se empezó a revertir». “La utilización de la capacidad instalada está por encima de lo que teníamos el año pasado”, argumentó.

“El programa económico fue tan bien diseñado que implicó no tener que sufrir fuertemente en materia de actividad”, celebró el jefe de Estado.

En otro tramo de su discurso, Milei destacó su programa económico: «El programa mas parecido en términos de ajuste que se hizo en argentina, mucho menor, fue lo que paso con Duhalde en 2002. Ese año el PBI cayó 10,9% y en el segundo trimestre, que es cuando entró de lleno el ajuste, la economía cayó 16%. Yo les cuento que si tomamos el último dato del EMAE, desestacionalizado, y lo comparamos con noviembre-diciembre, la caída es de apenas del 0,6%».

«Si lo quieren ver con industria, ya esta en los mismos niveles que noviembre. Es decir hubo un impacto negativo en el primer trimestre y ya empezó a revertir. El programa económico fue tan bien diseñado que implico no tener que sufrir fuertemente en materia de actividad y hoy ya la utilización de la capacidad instalada ya esta por encima del año pasado», remarcó el Jefe de Estado.

Fuente: Ámbito