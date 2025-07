En un fuerte tono electoral, el presidente Javier Milei visitó la muestra de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en donde encabezó el acto central de la 137 edición y, tal como anticipó Ámbito, no fue con las manos vacías, sino que confirmó una baja «permanente» de las retenciones a la carne, soja y otros granos. El anunció le valió una ovación de las tribunas de la pista central del predio de la entidad rural ubicado en Palermo.

En detalle, Milei anunció una reducción en las retenciones a la carne aviar y vacuna del 6,75% al 5%; al maíz, del 12% al 9,5%; al sorgo de 12% a 9,5%; al girasol de 7% y 5% al 5,5% y 4%; a la soja del 33% al 26% y a sus subproductos de 31% a 24,5%. «Esto busca dar impulso al campo, el sector con mayor productividad de la economía y fuertemente castigado por estos impuestos en estos últimos 20 años», aseguró el Presidente.

«Estas reducciones son permanentes y no tendrán vuelta atrás mientras este yo en el Gobierno», sentenció desatando los aplausos de los presentes.

La confirmación de la baja de las retenciones tuvo lugar en el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo. Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, entre otros funcionarios, en una foto cuidadosamente construida para enviar un mensaje político y económico al núcleo duro del agro. De hecho, el mandatario ingreso en la caja de una camioneta por la pista central junto a su hermana y el titular del Palacio de Hacienda, con quienes se fundó en un abrazo antes de tomar asiento.

Javier Milei en La Rural: el juego de la silla

Una ausencia que se hizo notar fue la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien el mandatario no tiene vínculo desde hace meses. Fuentes del entorno de la titular del Senado señalaron a Ámbito que Protocolo de Presidencia no autorizó los ingresos de sus acompañantes ni le informaron en qué sector se ubicaría.

«Una Vicepresidente de la Nación no puede asistir sola, es inadmisible, tiene que ser informada acerca de dónde estará ubicada y tener confirmación de los lugares de ella, su equipo e invitados, por parte del área de protocolo de Casa Rosada», argumentaron a este medio fuentes cercanas a Villarruel.

Pese a que no la mencionó en su discurso, Javier Milei le dedicó un momento a su ex compañera de fórmula: «Es increíble que los mismos viajes que curiosamente son criticados por quienes gastan viaje tras viaje por los viáticos del Congreso para fines personales, pasear, o políticos, rosca». Hace unos días, Villarruel había respondido de forma irónica cuando un usuario le reclamó por sus viajes al interior. «En avión de línea, no un avión privado. No uso aviones del Estado, esos los usa Milei y su hermana», replicó la vice.

En el lugar que le había asignado la entidad rural se sentó finalmente el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, en tanto que la organización optó por mover un banco a todos los asistentes para evitar que quedaran sillas vacías en la foto oficial.

El faltazo de la Vicepresidenta ocurre días después de que Javier Milei la tildara de «bruta traidora» en su discurso en el marco de La Derecha Fest, que tuvo lugar la semana pasada en Córdoba. A esto se suman las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, quien aseguró que la funcionaria «no forma parte» del Gobierno.

Por otra parte, pese a que al primer mandatario lo separaban tan solo dos sillas del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri -quien concurrió con su esposa María Belén Ludueña-, no hubo saludo entre ambos. La explicación oficial aludió a que Milei ingresó por un lugar distinto a las radas principales, pero lo cierto es que una vez concluido el evento, cuando todos los funcionarios se levantaron de sus asientos para estrecharse manos y abrazos, tampoco hubo diálogo entre ambos.

