El presidente Javier Milei cerró el AmCham Summit 2025, el encuentro organizado por la Cámara de Empresarios de Estados Unidos en la Argentina, que se realiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires..

La disertación del mandatario se centra en dar razones de «por qué Argentina es un excelente caso de negocios y los que apuesten por la Argentina van a salir ganando».

«Nosotros no vinimos a improvisar, siempre tuvimos presente en nuestra cabeza el crecimiento porque una de las novedades que le mostramos al mundo es el Ministerio de Capital Humano. El capital humano tiene dos tipos el de primera generación, que es básicamente que la gente se alimente y tenga salud. El de segunda generación tiene que ver con la educación», explicó el presidente.

«Nosotros tenemos desde mitad del año pasado un Ministerio de Desregulación, que podríamos llamarlo el Ministerio de los Rendimientos Crecientes, que le simplifica la vida a la gente y repotencia el crecimiento», añadió.

Y destacó: «Hoy llevamos 2.000 reformas en 500 días, somos 20 veces más reformistas que todo el gobierno de (Carlos) Menem en todo su período».

«Lo fundamental detrás del crecimiento económico, primero está sacarse el chip keynesiano de la cabeza. El crecimiento no se genera por consumo, sino cuando sube la relación capital-trabajo, para ello tienen que invertir y para eso hay que financiarlo y necesitan ahorrar. Esos gobiernos como los anteriores o los populistas que querían incentivar el consumo para que la economía se expanda, era pegarse un tiro en los pies. No por nada desde 2011 no pasamos ese nivel máximo de PBI, que estamos a tres décimas. Lo estamos buscando y ustedes saben que cuando me pongo un objetivo son bastante terminante en la búsqueda», según Milei.

El presidente destacó que uno de los ejes del gobierno es el respeto de la propiedad privada, «no solo para proteger al ahorrista, sino también para proteger el resultado de los que invierten. Otra de nuestras políticas para generar crecimiento es el RIGI». En ese sentido, Milei sostuvo que una empresa minera entró al RIGO por US$ 2.000 millones.

«En el RIGI tienen un respeto de la ecuación económica financiera económica del negocio. En ese contexto, ya sea si ustedes se encuentran con una suba de impuestos por creación de impuestos o regulaciones, eso es cuantificable y pueden llevarlo a la Justicia y demandar al Estado por eso. Pusimos la instancia de tres arbitrajes internacionales, que pueden elegirlos y cambiarlos. Además creamos un tribunal local cuyo insumo para la determinación del fallo es lo que haga Defensa de la Competencia».

«Hicimos mucho por el ahorro. Nosotros llegamos teníamos un déficit cuasifiscal del 10 puntos del PBI y un déficit del Tesoro de 5 puntos del PBI. Después de 123 años de tener siempre déficit, fue la primera vez que tuvimos equilibrio finaciero y lo alcanzamos en un mes de gestión y vino para quedarse. En seis meses se desmontó la ‘monstruosidad’ de los pasivos del Banco Central sin violentar los derechos de propiedad».

Riesgo país y ajuste

«Inexorablemente el riesgo país se va a desplomar. Argentina es uno de los cinco países del mundo que tiene superávit en la línea financiera. Más tarde o más temprano, la tasa de interés va a colapsar porque el riesgo país se va a desplomar», adelantó.

«Como no vamos a emitir, para mitad del año que viene no existirá más la inflación y contra todos los pronósticos de que con el ajuste de 15 puntos del PBI íbamos a caer 15 puntos, la economía creció 6% entre diciembre. No solo que hicimos un ajuste enorme, bajamos la inflación y además logramos que la economía crezca. Y además de todo esto, ‘los crueles, malvados y horribles liberales’ sacaron a 10 millones de personas de la pobreza», ironizó Milei.

«Para el caso argentino un encuadramiento fiscal como el que nosotros tenemos implica una tasa de crecimiento de 4% per capita, es un número enorme. En 17 años podríamos estar duplicando el PBI per capita».

Equilibrio fiscal y oportunidades

Con respecto al equilibrio fiscal, según Milei «somos primer gobierno en la historia que lo hace con ajuste fiscal, bajando el gasto público en más de 30%. Hasta nos dimos el gusto de bajar 19 impuestos, hoy anunciamos baja de aranceles y en el caso de la cosecha fina la prolongación de la baja de retenciones hasta marzo del año que viene. Nuestro plan es seguir bajando impuestos».

«Al haber hecho el ajuste bajando el tamaño del Estado, eso va a generar muchísimo más crecimiento, y si le ponen las reformas estructurales más crecimiento. Nos vamos a un contexto de mayores tasas de crecimiento, menor presión impositiva, respeto de la propiedad privada enorme, porque nuestra agenda es ser el país más libre del mundo. Los países más libres son 12 veces más ricos que los reprimidos, tienen 50 veces menos pobres en el formato extremo, crecen el doble. Estamos haciendo un trabajo enorme en materia de capital humano, de desregulación, del respeto del derecho a propiedad y la seguridad», aseveró el presidente.

En el cierre de su discurso, Milei les dijo a los empresarios que «estamos ante un maravilloso caso de crecimiento, es la oportunidad de aprovecharlo, porque con estas condiciones en 30 años Argentina se podría convertir en una de las primeras potencias mundiales, donde dos tercios de esas mejoras ocurren en los primeros 10 años, por lo tanto es una excelente oportunidad de compra porque Argentina está baratísima y va a subir como pedo de buzo».

Fuente: Perfil