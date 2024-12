El presidente Javier Milei hizo su debut en el marco de la cumbre de líderes del Mercosur, en donde pidió a sus pares aceptar «que este modelo está agotado» y propuso aflojar «las ataduras que hoy nos ahogan en vez de fortalecernos».

«El Mercosur terminó siendo una prisión que no permite que los países puedan aprovechar su ventajas comparativas ni su potencial exportador» sentenció el mandatario, quien se mostró acompañado por el titular de Economía, Luis Caputo.

El jefe de Estado aterrizó este viernes a las 7:32 en el aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, para reunirse con sus pares de la región. Lo acompañaron en el avión presidencial su vocero, Manuel Adorni, y la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei. En Uruguay lo esperaban, además de Caputo, el canciller Gerardo Werthein.

«Me gustaría invitarlos, como hermanos que somos, a que abramos los ojos y seamos honestos intelectualmente; aceptemos que este modelo está agotado y busquemos una nueva fórmula que nos beneficia a todos, para que todos podamos comercializar más y mejor, porque es el comercio lo que genera prosperidad y lo que va a terminar con el gran flagelo latinoamericano, que es la pobreza abyecta, de nuestros pueblos», pidió Milei.

En la misma línea, señaló: «Ganemos autonomía, sin dejar de respetar los acuerdos que nos hermanan, y si los que nos hermanan es comercial libremente entre nosotros, propongo que aflojemos las ataduras que – hoy- nos ahogan en vez de fortalecernos».

«Este bloque no puede seguir siendo un cepo que limite a nuestros países. Debemos dejar atrás esta etapa, caracterizada por la mera administración de acuerdos; el exceso de regulaciones y la implementación de normas que frenan, tanto el comercio interno, como el resto del mundo. Porque si el bloque no es un motor dinámico que facilite el comercio, que impulse la inversión y mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos de nuestra región, ¿cuál es el sentido que tiene? Espero que – sin anteojeras ideológicas – tengamos la honestidad intelectual suficiente para poder hacernos las preguntas difíciles y el coraje para tomar las decisiones necesarias», concluyó el mandatario.

En este encuentro la Argentina asumirá la presidencia «pro tempore» del bloque regional por los próximos seis meses y será el país anfitrión del encuentro el año que viene.

Se trata de la primera participación de Milei en la cumbre regional ya que no estuvo en el último encuentro, en Asunción del Paraguay y el país estuvo representado por la entonces canciller, Diana Mondino. En ese momento, el mandatario estaba en Brasil para participar de una cumbre de referentes de derecha.

Además del jefe de Estado argentino, participan de la cumbre los presidentes de Brasil, Luiz Inacio «Lula» Da Silva; de Paraguay, Santiago Peña, y el saliente Luis Lacalle Pou, de Uruguay, quien en marzo próximo entregará el poder a Yamandú Orsi.

La LXV Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC) y la Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Asociados comenzó el jueves en Montevideo con la reunión de cancilleres.

Se sella el acuerdo Mercosur-UE

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en representación de todos los países miembros del Mercosur anunció el acuerdo entre el bloque sudamericano y la Unión Europea (UE) luego de 25 años de negociaciones y pese a la reticencia de Francia.

«Lo primero que quiero aclarar es que no es solo un intercambio comercial, que lo es, quizás de manera más importante para nuestros países de economías más pequeñas, pero hay alguna conexiones con Europa que nos unen más allá y eso tenemos que valorarlo y entenderlo», dijo Lacalle Pou, quien contó cómo se sentían cada uno de los presidente de los países del Mercosur respecto al pacto. «Santiago Peña dijo que no está satisfecho, pero sí con entusiasmo. Lula da Silva que es un día histórico. Javier Milei que es trascendente este momento», agregó.

«Un acuerdo de este tipo no es una solución, es una oportunidad y depende de la velocidad que le demos cada país, es importante que los pasos sean pequeños, pero firmes», subrayó.

“En algunas cumbres comentaba que tengo hijos de 20 años que cuando se enteraban que un acuerdo había llevado 25 años de negociación no lo podían entender. Hoy voy a volver a casa un poco más tranquilo”, aseguró Lacalle Pou.

“Es ilógico que los países no se puedan entender en esos casos de tiempo, decía que la suma de acuerdos frustrados no solo era esa herramienta en sí, sino que además no generaba confianza”, recordó el presidente sobre sus repetidas críticas a las dilaciones en el pacto.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea (CE, órgano ejecutivo de la UE), Ursula von der Leyen, destacó el trabajo de «toda una generación» y llamó a honrar lo acordado, en un mensaje a sus compatriotas europeos. «Hoy es un hito verdaderamente histórico», subrayó.

