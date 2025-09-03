El presidente, Javier Milei, brindó su primera entrevista luego el entramado de presuntas coimas que sacude a su Gobierno desde hace dos semanas, a raíz de la filtración de audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. En ese marco, se refirió al escenario electoral a días de los comicios en la provincia de Buenos Aires. “ Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo. Eso sería una cosa verdaderamente fabulosa, porque empezaría a implicar el fin del populismo y estaríamos en condiciones de iniciar el nuevo siglo dorado de la Argentina, que nos haga potencia nuevamente”, afirmó.

El primer mandatario hizo estas declaraciones en una entrevista que grabó el viernes pasado junto a Louis Sarkozy, hijo del ex primer mandatario francés y político liberal, en la Casa Rosada. En ese marco, advirtió que la estrategia del kirchnerismo de cara a las próximas elecciones es “destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”.