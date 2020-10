El diputado Javier Mela preside el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Legislatura de Misiones. Se dice adherente a la “oposición responsable” y al diálogo para tender puentes y consenso. Pese a afrontar un 2020 “extraño, atípico, que obligó a reformular todo tipo de estrategias”, se mostró satisfecho por el trabajo legislativo de su sector.

En una charla con ENFOQUE, además de hacer una suerte de raconto, habló de política e hizo autocrítica. “Tenemos que ser responsables en este momento histórico, debemos dar certeza y previsibilidad. No nos va a votar el ciudadano hasta que no advierta en nosotros dirigentes previsibles, con ideas, propuestas y con vocación de diálogo. Dos cosas no van más: la oposición por oposición misma y los partidos en soledad, sin articular con nadie”, aseguró.

“Creo que hemos hecho una oposición responsable. En este marco de pandemia acompañamos las cosas que están bien y señalamos las que consideramos que están mal. Y, por sobre todas las cosas, tratamos de señalar alternativas y propuestas”, afirmó acerca de este año.

El diputado recordó que “pedimos desde el bloque la emergencia turística para un sector golpeado, que necesitaba pronto un reconocimiento por parte del Estado. Con un proyecto de la diputada Anita Minder se propuso un alivio impositivo. Se trabajó con referentes del rubro. Pero esa iniciativa no tuvo consenso en la Legislatura”.

Reconoció que “luego, con medidas tomadas desde la Provincia y la Nación, hubo asistencia al sector. Pero creo que faltó una mirada más contemplativa para con los actores del turismo”.

Consideró que “fue una medida extrema de los intendentes que tapiaran los accesos a sus localidades. Esto perjudicó a los habitantes. Desde el bloque pedimos al Ministerio de Gobierno articule con los jefes comunales para que esto no se diera de esa manera. Creemos que era una manera de volver loca a la gente innecesariamente, porque la provincia ya tenía un marco de control de ingreso a su territorio”.

Mela contó que “en su momento, al inicio de la cuarentena, participamos de una reunión virtual con el Gobernador, donde nos contó todas las medidas que había tomado y cuál era el panorama. Esto estuvo muy interesante, pero lamentablemente no se volvió a repetir. Pensamos que ese espacio se iba a mantener, porque fue bueno poder trasladar inquietudes”.

Agenda parlamentaria

El presidente del bloque de la UCR puntualizó que este año “marcamos nuestra mirada sobre la seguridad pública. Con el interbloque (UCR y PRO) pedimos que se decrete la emergencia. Allá por enero planteamos un tema preocupante, que era el hurto de yerba mate. Fue el disparador para esa solicitud. Mostró una carencia del sistema y pensamos que la emergencia era una herramienta útil para el Ejecutivo. La inseguridad es multicausal. Hicimos un abordaje integral de la problemática”.

Consideró que su bloque “tuvo una actividad muy intensa. Mostró una mirada sobre los temas troncales de la sociedad misionera: lo salarial, lo económico, la seguridad, lo productivo, el turismo, lo social”.

Además, “buscamos instalar con seriedad el debate de la matriz energética. Y en esto, personalmente, siempre insistí en que se deben analizar todos los caminos sin prejuicios. Misiones tiene una deuda pendiente con relación a ese tema”.

“Hay que pensar en el déficit energético actual y proyectar acciones hacia el futuro. Tenemos que avanzar en una agenda completa de discusión, que no deje de lado a ninguna de las formas de producir energía. Es decir, en ese debate incluyo a las grandes hidroeléctricas. La política tiene que tener el coraje, la audacia y la capacidad para poder hacerlo”, completó.

“¿Por qué el NEA y el NOA son fábricas de pobres, que expulsan ciudadanos hacia los grandes centros urbanos? Porque no los puede contener, ya que no están dadas las condiciones para el desarrollo económico. Una de las carencias para que no estén dadas esas condiciones es la falta de energía. Otra es la presión tributaria o la asimetría con los países limítrofes”, enumeró.

Remarcó que desde su bloque buscan “la calidad institucional. Es un grupo que trabaja mucho en terreno, con un equipo modesto pero rendidor”.

Convivencia civilizada

Sobre el Frente Renovador, opinó que “estamos ante un oficialismo hegemónico, que maneja el 95 por ciento de las intendencias, que cuenta con 26 diputados. Prácticamente domina la agenda pública. En este escenario, tratamos de que nuestros proyectos avancen mediante intensas negociaciones. Siempre sostenemos que debe haber el respeto por la minoría, que siempre tiene algo para decir”.

Destacó que “tenemos una convivencia lo más civilizada posible. Yo siempre trato de mirar el vaso medio lleno. De ahí que pudimos obtener desde el bloque algunos logros bastante significativos”.

Mela sostuvo que “este año la política partidaria entró en un freezer, por la situación de pandemia. Hemos sentido esta circunstancia”.

En cuanto a la relación con sus pares del PRO misionero, dijo que “las cosas troncales las decidimos en el interbloque. Por ejemplo, decidimos no acompañar la prórroga de la ley que prohíbe los desalojos por un año”.

Mirando el 2021 electoral que asoma en el horizonte, no tal lejano, señaló que “vamos a tener que resolver las candidaturas, porque habrá muchos postulantes. Tenemos que mostrar lo que somos. Pero no hay certeza del calendario electoral”.

La virtud de la oposición nacional

Sobre las críticas que suelen recibir por los desaciertos del gobierno macrista, al que el bloque apoyó en su momento, marcó: “Nosotros queremos hablar del futuro, Nuestra agenda es propositiva. Gobernar es hacerse cargo y no estar constantemente culpando a la herencia recibida”.

Finalmente, el referente radical expuso su visión de por qué en Misiones la oposición (sobre todo la UCR, no puede consolidar un proyecto de gobierno con adhesión. “Es responsabilidad nuestra. Por ahí armamos programas que no seducen, planteamos mal los temas. Tenemos que tener la capacidad de advertir lo que quiere la sociedad. Además, el régimen electoral de ley de lemas tampoco nos favorece”, respondió

“Hay gente que se identifica con el partido, pero hace falta que lo haga con los dirigentes y con las listas. Y ese trabajo es nuestro”, afirmo. Y dedicó un párrafo a la oposición a nivel nacional: “Tuvo mucho defectos y deberá hacer autocrítica, pero exhibió una gran virtud, mantenerse unida”.