El presidente del HCD destacó la planificación conjunta con el Ejecutivo y la optimización de los recursos públicos en el Presupuesto 2026.

Con una mirada estratégica y responsable sobre la administración de los fondos públicos, el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Posadas, Jair Dib, presentó los lineamientos del Presupuesto 2026, que prioriza la refuncionalización de los recursos y la eficiencia administrativa dentro del cuerpo legislativo.

El proyecto, recientemente ingresado al recinto, prevé que el HCD reciba el 5,83% del total proyectado para el Municipio, una cifra que representa una reducción del 30% respecto de años anteriores y que cumple con lo establecido por la Carta Orgánica Municipal, manteniéndose por debajo del límite del 8%.

“Este presupuesto refleja una planificación conjunta y coherente entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante, en sintonía con la política de equilibrio y responsabilidad financiera impulsada por el intendente Leonardo Stelatto”, remarcó Dib.

El titular del cuerpo legislativo destacó además que la propuesta fue elaborada con “alto grado de consenso, sensibilidad ante el contexto actual y firmeza política”, subrayando el compromiso del Concejo con la buena administración de los recursos de los posadeños.

En línea con esa política de austeridad y transparencia, el proyecto también establece que los agentes incorporados a trabajar con los concejales o bloques carecerán de estabilidad y cesarán en sus funciones al concluir el mandato del edil que los propuso, sin derecho a indemnización.

Dib resaltó que uno de los ejes de su gestión ha sido el reordenamiento de la planta de personal, actualmente compuesta por 600 agentes. “A través de una reorganización integral logramos optimizar un 60% de los recursos, reasignando funciones según perfiles y capacidades. Algunos empleados incluso pasaron a desempeñarse en el Ejecutivo Municipal, lo que amplía la prestación de servicios sin aumentar el gasto público”, explicó.

Con este enfoque, el Concejo Deliberante de Posadas busca consolidar un modelo de gestión eficiente, moderno y articulado con el Ejecutivo, en el que la conducción de Jair Dib se distingue por su visión integral y compromiso con la comunidad.