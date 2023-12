El Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas renovó el pasado 10 de diciembre a sus autoridades. En este marco, la totalidad del cuerpo eligió al abogado Jair Dib como titular del Legislativo local por el período 2023-2024.

En una entrevista con ENFOQUE Misiones, el flamante presidente del deliberativo posadeño ratificó una agenda de trabajo conjunta con el Ejecutivo local, garantizando a la vez gobernabilidad a la gestión del intendente Leonardo Stelatto.

Jair, destacó además que, por primera en la historia del Concejo, el cuerpo tendrá entre sus integrantes a siete mujeres. En este sentido, dijo que su presencia será de gran aporte no solo para el género, sino por la experiencia y profesionalismo de cada una de ellas. «Son mujeres muy preparadas para ocupar el lugar que le confiaron los vecinos», enfatizó.

En cuanto a los desafíos, manifestó que aspiran a un trabajo mancomunado con los vecinos de los distintos barrios de la ciudad, «estableciendo una agenda con lo que cada uno de ellos plantee», indicó.

¿Qué desafíos se planteó para esta nueva función en el Concejo Deliberante?

En primer lugar, quiero agradecer a los vecinos por elegirme y permitirme ocupar una banca en el Concejo Deliberante de Posadas. Además, agradecer el acompañamiento del conductor del Frente Renovador de la Concordia, el Ing. Carlos Rovira, y al intendente de la ciudad, Leonardo Stelatto, por permitirme integrar la lista de concejales en las elecciones de mayo pasado.

Nuestro objetivo en el Concejo es seguir trabajando de cara al vecino y establecer una agenda que tiene que ver con lo que el vecino plantea, sus inquietudes.

En este nuevo Concejo la mitad del cuerpo son mujeres. ¿Esto le dará una impronta distinta?

Sí. Es la primera vez en la historia de la conformación del Concejo que la mitad del cuerpo está integrado por mujeres. Esto me parece súper importante y tiene que ver con la participación activa de las mujeres dentro de las políticas misioneras. Son mujeres con amplia trayectoria en la vida política y el ámbito profesional. Esto generará buenas discusiones, no sólo por el género sino por la experiencia y profesionalismo que tienen. Son mujeres muy preparadas para ocupar el lugar que le confiaron los vecinos.

¿Y qué le aporta el joven hoy a la política misionera?

Su participación activa tiene que ver con una mirada estratégica del conductor de la Renovación que abrió el espacio político a los jóvenes, pero además, más allá de la edad, le abrió las puertas a personas de diferentes ámbitos, caras nuevas, que aportan mucho a la política y a la sociedad. Son personas con mucha seriedad y compromiso.

Al definir qué aportan los jóvenes a la política consideró que ganas, construcción y entusiasmo.

¿Ya se reunió con el intendente Leonardo Stelatto para trazar una línea de trabajo conjunta?

Hay una sinergia importante que se viene desarrollando hace tiempo entre el Ejecutivo y el Legislativo local y pertenecer al sublema que el intendente Stelatto encabezó me permite tener una mirada que el intendente fijó. Pero no debemos olvidar el vecino, por ello hay que trabajar la agenda y escucharlos con mucha atención. Ya dialogamos con los bloques para trabajar una agenda ordenada siendo muy cautelosos con los recursos. No olvidemos que el Concejo Deliberante es quien sanciona las ordenanzas, pero es el Ejecutivo quien pone Los recursos para que se ejecute. Debemos ser muy innovadores y cautelosos para llevar calidad de vida al vecino.

En este contexto económico incierto, ¿qué mirada le gustaría que tenga el vecino del Concejo Deliberante?

Es un desafío nuevo, las cuestiones económicas que impactan en gran parte al bolsillo del vecino posadeño se debe a cuestiones nacionales. Pero hay que ser respetuoso con lo que la gente eligió.

Mi interés es establecer un Concejo de cara al vecino, donde pueda venir a plantear dudas, inquietudes y quejas. Nosotros a su vez escuchar y buscar la manera de resolver y que sepan que las puertas están abiertas.

Aspiramos además en trabajar en capacitaciones, llegar a los barrios para que sepan cuáles son sus derechos y obligaciones. Hay un sinfín de ordenanza que los vecinos desconocen. La tarea es que la conozcan.