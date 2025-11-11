El Honorable Concejo Deliberante de Posadas inició el tratamiento del Presupuesto Municipal 2026, junto a autoridades del Ejecutivo y la Defensoría del Pueblo. El debate se centró en la optimización de recursos, el equilibrio financiero y el fortalecimiento del vínculo con el vecino.

El análisis del Presupuesto Municipal 2026 marca un paso fundamental en la planificación de las políticas públicas locales, al definir el rumbo administrativo, financiero y operativo de la gestión posadeña para el próximo año.

La denominada “Ordenanza Madre” constituye una herramienta clave para garantizar la continuidad del crecimiento y desarrollo de la ciudad, en un contexto de desafíos económicos que exige eficiencia y compromiso institucional.

En ese marco, la Comisión de Hacienda del Honorable Concejo Deliberante (HCD) dio inicio al tratamiento del ejercicio económico 2025-2026, recibiendo a representantes de la Municipalidad de Posadas y la Defensoría del Pueblo. Durante la jornada, se expusieron los principales lineamientos y previsiones que orientarán la gestión municipal el próximo año, con eje en la transparencia, sostenibilidad administrativa y cuidado de las fuentes laborales.

El defensor del Pueblo, Juan Matías Paonessa, destacó la importancia de “cuidar los recursos municipales, mantener la planta laboral y fortalecer el rol de defensa ciudadana a través de las herramientas institucionales adquiridas con el tiempo”.

Por su parte, el presidente del HCD, Jair Dib, subrayó que el presupuesto proyectado “permitirá la continuidad de un orden y compromiso asumido, respetando el contexto, el equilibrio y las fuentes laborales”.

El documento prevé una asignación del 5,83% del total del presupuesto municipal, en un esquema de refuncionalización y optimización de recursos, lo que representa una reducción del 30% respecto de ejercicios anteriores.

“El contexto en que se da este presupuesto es el del reordenamiento y reacomodamiento de la planta laboral”, sostuvo Dib, remarcando la tarea llevada adelante desde el inicio de su gestión “con diálogo, consenso y mucho trabajo”.

En tanto, el secretario de Hacienda, Sebastián Guastavino, resaltó que “la palabra clave va a ser la eficiencia. Hoy más que nunca debemos fortalecer la familia del empleado municipal”, haciendo hincapié en la responsabilidad en el uso del presupuesto en un contexto económico desafiante.

El análisis continuará en las próximas semanas con la participación de las distintas áreas municipales, con el objetivo de consolidar una gestión equilibrada, transparente y orientada a los vecinos.