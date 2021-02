En el último año que le queda de mandato, Isaac Lenguaza presidirá el bloque del Partido Agrario y Social en la Cámara de Representantes. El legislador avizoró un 2021 intenso, donde habrá elecciones y debate de temas importantes. “Creemos que el PAYS es un partido que está muy consolidado, con sus dirigentes, con sus militantes. Nuestro espacio siempre fue nacional y popular y ha sido coherente con lo que defendemos”, sostuvo en una entrevista con ENFOQUE.

Con respecto a los últimos pases de dirigentes de su espacio a la Renovación, entre ellos el intendente de San Vicente, Fabián Rodríguez, opinó: “Se han perdido mucho los valores a nivel general, no sólo en política. El valor de la palabra, del compromiso. Mi padre me decía que la palabra tiene que ser un documento. Aquellos políticos elegidos por el voto popular que se cambian de espacio cometen una estafa a quienes lo votaron. El pueblo tiene que castigar estas actitudes”.

“Y al oficialismo critico que no podés querer todo. Tiene que estar el juego entre la minoría y la mayoría. Aniquilar a la minoría no es bueno”, consideró.

Lenguaza anticipó un “año de grandes desafíos. Venimos de un 2020 que nos permitió hacer una gran labor legislativa, a pesar de la pandemia. Hicimos todas las sesiones programadas y desde el bloque presentamos muchísimos proyectos de ley. En2021, afrontaremos tres cuestiones. Primero un año electoral, donde si las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias no se suspenden tendremos tres citas a las urnas, junio, agosto y octubre. Lo segundo es cómo sigue la pandemia, si volvemos al recinto para las sesiones. También hay que tener en cuenta que habrá menos sesiones, porque se usa el recinto para el proceso de escrutinio. El tercer tema es que me toca presidir el bloque del PAYS, rol para el que fui electo de manera unánime por los colegas de la bancada y el acompañamiento del diputado nacional Héctor ‘Cacho’ Bárbaro”.

“Lo que se hace desde la presidencia de bloque es coordinar el trabajo legislativo con los otros espacios, sobre todo con el mayoritario. Pelear por los proyectos de ley que presenta nuestro partido”, explicó el abogado.

Lenguaza está convencido de que “la opinión pública sabe perfectamente del trabajo que hacemos en toda la provincia. Sería importante en esta elección ampliar la cantidad de diputados del PAYS”.

Los problemas del productor

“Llegamos a esos lugares donde por ahí no aparece nadie. Tenemos ese contacto directo con la problemática de la gente y gestionamos soluciones también. Aunque no trascienda tanto, la situación del pequeño productor sigue complicada, partiendo desde la necesidad del agua. El problema fue desnudado en 2020 por la sequía, que hizo ver que el colono para su producción no tiene ese líquido vital”, afirmó el diputado provincial.

Agregó que “también los caminos siguen siendo un problema para quienes tienen que sacar su producción. Hay arterias vecinales en los que hace cinco o seis años no pasa una máquina.La falta de conectividad y no sólo de internet, sino de telefonía y el acceso a la luz eléctrica se suman además a estos inconvenientes que hay que subsanar”.

“Mensaje contradictorio”

“La decisión de la Renovación de desdoblar las elecciones envía un mensaje contradictorio. Por un lado se pide la suspensión de las PASO, para no exponer a la gente a aglomeraciones y para reducir costos, y por otro convocan a comicios provinciales el junio, casi cuatro meses antes que las generales. Creemos que tranquilamente se podía hacer todo unificado con las nacionales”, opinó.

E insistió en que “la voracidad política enorme del oficialismo lo lleva a realizar lo que tenga a mano electoralmente para lograr su objetivo sin tener en cuenta las consecuencias”.

Para el legislador, “esto pone en desigualdad de condiciones a la oposición, que no sabe hasta que se publica en el Boletín Oficial lo que va a suceder con los comicios. Pero el oficialismo sí sabe lo que va a hacer y cuándo”.

Aseguró que “las elecciones son un tiempo de cosecha para tener el resultado de lo que produjiste durante los años anteriores, lo que generaste con el trabajo. Y creo que eso lo hicimos bien y la gente lo reconoce”.

Sobre la sociedad con otros espacios de cara a la cita electoral de junio, reconoció que “hay que ver qué pasa con el Frente de Todos Misiones, si participará en las elecciones provinciales. Sería lo más conveniente electoralmente. Si eso no pasa, el Frente PAyS iría solo”.